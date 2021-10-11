Aşağılanmak için yüzlerce dolar ödüyorlar! Kazancı dudak uçuklattı

TikTok paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nikki Fox isimli kadın, kendisinin kaba olması ve bir erkeği aşağılaması için takipçilerinin özel istekte bulunduğunu itiraf etti. Bir takipçisinin kasten onu aşağılaması için para verdiğini söyleyen Fox’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada merak uyandırdı.

“BİR SÜRÜ GARİP İNSAN VAR”

Nikki Fox ismiyle TikTok’ta bir sayfası bulunan kadın takipçisinden gelen ilginç istek sonrasında sosyal medyada viral oldu. Takipçisinin kendisini aşağılaması karşısında faturalarını ödeyeceğini söylediği anları anlatan Fox, “Bir takipçim bana Instagram’dan ulaştı. Faturalarımı ödemek istediğini söyledi ve karşılığında ise onu aşağıladığım bir ses kaydı göndermemi istedi. İlk başta bu isteğini anlamadım. Ancak dediğini yaptım ve gerçekten hesabıma para gönderdi” dedi.

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı ilginç deneyimi anlatan Fox’un paylaşımı 70 binden fazla izlenmeye ve binlerce yoruma ulaştı. Pek çok kullanıcı para kazanma yöntemini tuhaf bulduğunu söyleyerek aynı işi yapmak istediklerini dile getirdi.



