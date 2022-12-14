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Asansörde mide bulandıran olay! 15 yaşındaki çocuğa bıçak çekip cinsel istismara kalkıştı... Çığlıklarına annesi koştu

14.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen mide bulandıran olayda A.K. adlı şahıs 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismara kalkıştı. Bıçakla tehdit edilen çocuğun elinden yaralandığı çığlıklarına annesinin koştuğu belirtildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin 5 suç kaydının daha olduğu öğrenildi.

Asansörde mide bulandıran olay! 15 yaşındaki çocuğa bıçak çekip cinsel istismara kalkıştı... Çığlıklarına annesi koştu

Gaziantep Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden gelen A.K. tarafından bıçakla tehdit edildi. Cinsel istismara kalkışan A.K.'nin boğuşma sırasında bıçakla elinden yaraladığı N.T., çığlıklarını duyan annesi tarafından asansör yukarı çağırılarak kurtarıldı.

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TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. 5 suç kaydı olduğu belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

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(DHA)

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