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Cinayete trafik kazası süsü vermek istemiş! İtiraf etti, vahşet: Defalarca kafasına çekiçle vurmuş

14.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de bir köy muhtarının sır ölümünün ardından cinayet çıktı. Olaya trafik kazası süsü veren katil zanlısı, muhtarın komşusu çıktı. Borç para meselesi yüzünden cinayetin işlendiği, katil zanlısının muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü ve pişman olunca da intihar etmek istediği ortaya çıktı.

Cinayete trafik kazası süsü vermek istemiş! İtiraf etti, vahşet: Defalarca kafasına çekiçle vurmuş

Olay, Artvin Şavşat'da meydana gelmişti. Kaza ihbarına giden ekipler, araç içinde kimsenin olmadığını ve aracın sahibi olan muhtarın cansız bedenini, olay yerinden 2 km uzaklıkta bulmuşlardı. Ekipler incelemeyi derinleştirilirken olayın altından cinayet çıktı. Katil zanlısının borç para yüzünden muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü ve pişman olunca da intihar etmek istediği ortaya çıktı.

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KAN İZLERİ SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Artvin’in Şavşat ilçesinnde 12 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti. Araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı. Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

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ÇEKİÇLE KAFASINA DEFALARCA VURDU

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti. Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

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İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Töpekeöy Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar Artvin

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