ASAP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı

ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Rocky, ilişkileri sorulduğunda, Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımladı.

Rocky ayrıca bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de vurgulayan Rocky'nin bu açıklamaları sonrasında ikilinin gelecekte evlenebilecekleri yönünde yorumlandı.

Yıldız rapçi, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" dedi.

