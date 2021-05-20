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ASAP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı

20.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna ile birlikteliği devam eden ASAP Rocky, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" tanımlayan Rocky, baba olmayı istediğini de açıkladı.

ASAP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı

ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Rocky, ilişkileri sorulduğunda, Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımladı.

Rocky ayrıca bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etti.

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Baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de vurgulayan Rocky'nin bu açıklamaları sonrasında ikilinin gelecekte evlenebilecekleri yönünde yorumlandı.

Yıldız rapçi, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buldun tabi yağlı kapıyı..para sayma makinem diyecek değilsin...

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