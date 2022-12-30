HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aselsan ve Baykar'dan işbirliği! Test sonucu başarılı: Görüntüler paylaşıldı

Aselsan ve Baykar'dan işbirliği! Test sonucu başarılı: Görüntüler paylaşıldı

30.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma sanayiinde yakından takip edilen gelişmelere her geçen gün bir yenisi eklenirken son olarak Aselsan ve Baykar işbirliği yaparak atış testi gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan testin görüntüleri Baykar'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Aselsan ve Baykar'dan işbirliği! Test sonucu başarılı: Görüntüler paylaşıldı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları Baykar ve Aselsan'ın hamleleri tüm dünyada ses getiriyor. İki firmanın işbirliğiyle başarılı bir teste daha imza atıldı. Testte Aselsan CATS kamera ve Bayraktar AKINCI TİHA kullanıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA ve Aselsan CATS kamera ile 'Aselsan LGK Atış Testi' gerçekleştirildi. Test başarıyla tamamlandı.

Testin görüntüleri Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı."

Test atışında ayrıca ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 40 kişi gözaltına alındıİstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı
AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktıAK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
EYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalarEYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Baykar

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.