Aselsan ve Baykar'dan işbirliği! Test sonucu başarılı: Görüntüler paylaşıldı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları Baykar ve Aselsan'ın hamleleri tüm dünyada ses getiriyor. İki firmanın işbirliğiyle başarılı bir teste daha imza atıldı. Testte Aselsan CATS kamera ve Bayraktar AKINCI TİHA kullanıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA ve Aselsan CATS kamera ile 'Aselsan LGK Atış Testi' gerçekleştirildi. Test başarıyla tamamlandı.

Testin görüntüleri Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı."

Test atışında ayrıca ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.

