Asena Atalay'dan mahkemede şoke eden sözler!

Çocuğunu düşünen bir insanın bunu yapmayacağını sözlerine ekleyen Asena Atalay, “Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok. Eğer ben nafakalardan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Eğer davayı ben kazanırsam mahkeme Caner’in bütçesine göre karar verecek. O yüzden sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem diyor. Velayeti alması için hiçbir sebep yok, ben gayet normal, çocuğumu büyütüyorum. Benim için önemli olan Çınar.

Anne ve oğlu daha sonra avukatları Beyza Sındıraç eşliğinde adliyeden ayrıldı. Oğlunun ifadesinin ardından adliye koridorunda bir açıklama yapan ve geleceği için oğlunun fotoğrafını çekilmesini istemeyen Asena Atalay, “Biz pedagogla ilgili belgelerin hepsini mahkemeye sunduk. Onlar da baktılar ki her şey normal. Biz adliye pedagoguna Çınar’ı göstermek istiyoruz dediler. Mahkeme de pedagogla çocuğun görüşmesine karar verdi” dedi.

CANER ÇOCUĞUYLA HİÇ İLGİLENMİYOR

Çocuk en son 2,5 ay önce babasında kaldı. Ben pedagogla görüşmemde pedagog çocuğun eğitim durumunu, yaşam tarzını sordu. Evime misafir olacaklar. Neleri sever, neleri sevmez. Çok genel konuşuldu. Güzel geçti. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok, benim annemin evinde bile Çınar’a özel oda var” dedi.

Avukatı Beyza Sındıraç da, “Çınar çok hassas bir çocuk annesine çok düşkün. Caner çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Velayet davasının açmasının nedeni oğlu değil iştirak nafakası ödememek için” diye konuştu.

Antremanda olduğu söylenen Caner Erkin’in de bu hafta için adliye gelerek açtığı velayet davasıyla ilgili ifade vermesi bekleniyor.