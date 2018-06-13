Asena Tuğal Bodrum tatilinde

\u00d6nceki g\u00fcn \u015fezlongda g\u00fcne\u015flenen Asena Tu\u011fal, sa\u00e7\u0131na takt\u0131\u011f\u0131 \u00e7i\u00e7ekle verdi\u011fi renkli pozlar\u0131 instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131.\nG\u00fczel oyuncunun bu hali 'Asena \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131' dedirtti.\n\nPARTNERTopra\u011fa i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6m\u00fcn, bak\u0131n ne i\u015fe yar\u0131yorEmre Altu\u011f yeni imaj\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131! Ceyda D\u00fcvenci'den duygusal payla\u015f\u0131m
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