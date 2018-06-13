MAGAZİN

Asena Tuğal Bodrum tatilinde

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

Kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Şahin Irmak'la düğün tarihi bilmeceye dönüşen Asena Tuğal, yılın yorgunluğunu Bodrum'da ailesinin yanında atıyor.

Asena Tuğal Bodrum tatilinde

Önceki gün şezlongda güneşlenen Asena Tuğal, saçına taktığı çiçekle verdiği renkli pozları instagram hesabından yayınladı.

Güzel oyuncunun bu hali 'Asena çiçek açtı' dedirtti.

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Asena Tuğal Asena Tuğal instagram

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