Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ SON KABİNE

Kabinenin en önemli gündem maddesi milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

"DAR GELİRLİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ"

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam." demişti.

TOPLANTIDAKİ DİĞER KONULAR

Öte yandan kabinede koronavirüsle mücadele de ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede illerin son durumu, aşılamada gelinen sürece ilişkin bilgi verecek.

Ayrıca, kabinede yüz yüze eğitim, 50 artı 1 tartışmaları, terörle mücadele, enflasyon ve kurdaki yükseliş gibi konular da ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Alınan kararları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşacak.

