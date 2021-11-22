Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Kabinenin en önemli gündem maddesi milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.
Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam." demişti.
Öte yandan kabinede koronavirüsle mücadele de ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede illerin son durumu, aşılamada gelinen sürece ilişkin bilgi verecek.
Ayrıca, kabinede yüz yüze eğitim, 50 artı 1 tartışmaları, terörle mücadele, enflasyon ve kurdaki yükseliş gibi konular da ele alınacak.
Alınan kararları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşacak.
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