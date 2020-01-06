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  4. Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı.

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye 4’e bölünürken, kazananlardan biri İnegöl’den çıktı.
İnegöl’de 20 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, inegolonline.com'un haberine göre bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp, 20 bin TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, Milli Piyango haram diyerek bileti yaktı.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete çıkarken, Esat Şahan’ın bir numarası farklı “1358430” numaralı çeyrek biletine ise 20 bin TL çıktı.

"HARAM PARA OLDUĞU İÇİN BİLETE DOKUNMADIM"

Bileti sorgulattığında 20 bin TL para kazandığını, bu paradan rahatsız olduğunu ifade eden 1 erkek çocuk babası 37 yaşındaki Esat Şahan, “Alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğimde oradaki bayan bilet uzattı bilet alır mısınız diye. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak bilet satın aldım. Bileti sorgulattığımda son bir rakam ile 20 milyon TL’yi kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını tavsiye ederim, haramı evlerine sokmasınlar” dedi.

"ARZ TALEP OLMAZSA ORTADAN KALKAR"

Esat Şahan’ın patronu İnmega Mobilya sahibi Hüseyin Çakır da bu paranın kendisine hayır getirmeyeceğini ifade ederek, “Bilet almış bilete de bir para çıkmış o aslında bana izin istemeye geldi 'benim biletime para çıktı ben bu parayı tahsil etmek için Bursa’ya gideceğim, yarım gün izin verebilir misin' dedi. Ben de kendisine bu paranın hayır getirmeyeceğini söyledim. O da zaten kendisi için kullanmayacağını söyledi, akrabalarının borçları varmış onları ödeyeceğini söyledi. 'Gel' dedim, 'bu bileti yakalım sen de bu işten kurtul' dedim. 'Devletimize bu para yol, su, elektrik olarak geri dönsün' dedim. O da 'yakalım' dedi. Bu iş için sizi de çağırdık ki bilet alacak insanlar bu işin haram olduğunu güzel bir şey olmadığını anlasınlar, arz talep olmazsa milli piyango ortadan kalkar” diye konuştu.

"KARDEŞİMİZ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞI İÇİN 1 MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ"

Şahan'a bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye vereceklerini belirten Hüseyin Çakır “Şimdi kardeşimiz böyle bir şey yaptığı için biz de kendisine 1 maaş ikramiye vereceğiz, helali hoş olsun. Esat ikramiyeye takılı kalmadı. Yaptığı çok güzel bir davranış. Bugün haram 20 bin TL’yi yaktı. Tebrik ediyorum” dedi.

(İHA)

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