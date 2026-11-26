AB'nin Libya Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır" ifadesine yer verildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AB'YE LİBYA TEPKİSİ

Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya’yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz.

"AB BU KONUDA HERHANGİ BİR YETKİYE SAHİP DEĞİLDİR"

Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı’nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır.

DOĞU AKDENİZ’DE BARIŞ VE İSTİKRAR MESAJI

Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır.

AB yetkililerinden beklentimiz, bu doğrultuda bir tutum benimsemeleridir."