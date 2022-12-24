MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" diyen Selen Görgüzel özür diledi

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" diyen Selen Görgüzel özür diledi

24.12.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan ve tepki çeken şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özür diledi.

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" diyen Selen Görgüzel özür diledi

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cildine yaptırdığı işlemlerle sık sık konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde de asgari ücretle ilgili bir çıkışta bulundu. Sözleri tepki çeken ünlü isim, özür diledi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Selen Görgüzel, önceki gün "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine" dedi. Cevabından dolayı kısa sürede gündem olan şarkıcıya tepki yağdı.

asgari-ucretli-sevgili-benimle-yasayamaz-dedigi-15515322_1284_m

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarım ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gereği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem için de o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendini kötü hissedebilir demek istemiştim. Takdir sizin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomenler Survivor 2023'e dahil oldu!Ünlü fenomenler Survivor 2023'e dahil oldu!
Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı... Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı...
Hadise sütyensiz fotoğrafı olay oldu! Yatak pozuna beğeni yağdıHadise sütyensiz fotoğrafı olay oldu! Yatak pozuna beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele erkeksi

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.