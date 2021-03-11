Ashley Graham'dan sütyenli hacamat pozu

33 yaşındaki model Ashley Graham, Instagram'dan peş peşe gönderiler paylaşmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinde işlerine ara veren kıvrımlı model işinin başının döndü.

Bir salonda otururken sırtı kırmızı lekelerle kaplı fotoğrafını paylaşan Ashley Graham, yaptırdığı işleme güzellik uygulaması dese de İngiliz basını modelin hacamat yaptırdığını yazdı.

Sırtındaki kızarıklık ve morluklara rağmen gülümsemeyi ihmal etmeyen Ashley Graham’ın fotoğrafına beğeni yağdı.

Ashley Graham ayrıca makyajsız fotoğrafını paylaştı. Doğal görünümü sevdiğini her fırsatta dile getiren model, son gönderisine şöyle bir başlık yazdı:

"Merhaba, ben ve ben ve ben ve ben ve ben ve ben ve ben."



