MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ashley Graham'dan sütyenli hacamat pozu

Ashley Graham'dan sütyenli hacamat pozu

11.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ashley Graham'dan sütyenli hacamat pozu

Kıvrımlı model Ashley Graham, Instagram hesabından akıllara soru işareti bırakan bir fotoğraf paylaştı. Acı verici bir güzellik uygulaması olarak nitelendirdiği uygulamanın hacamat olduğu iddia edildi.

33 yaşındaki model Ashley Graham, Instagram'dan peş peşe gönderiler paylaşmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinde işlerine ara veren kıvrımlı model işinin başının döndü.

Bir salonda otururken sırtı kırmızı lekelerle kaplı fotoğrafını paylaşan Ashley Graham, yaptırdığı işleme güzellik uygulaması dese de İngiliz basını modelin hacamat yaptırdığını yazdı.

40290320-9345955-image-m-9_1615372387922

Sırtındaki kızarıklık ve morluklara rağmen gülümsemeyi ihmal etmeyen Ashley Graham’ın fotoğrafına beğeni yağdı.

40290412-9345955-Bare_essentials_She_also_posed_topless_as_she_went_make_up_free_-a-20_1615372608699

Ashley Graham ayrıca makyajsız fotoğrafını paylaştı. Doğal görünümü sevdiğini her fırsatta dile getiren model, son gönderisine şöyle bir başlık yazdı:

Ashley Graham: Yorgunum, çıplağım ve yemek yiyorumAshley Graham: Yorgunum, çıplağım ve yemek yiyorum

"Merhaba, ben ve ben ve ben ve ben ve ben ve ben ve ben."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Kubat kimdir?Kubat kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Diğer Haberler

Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! 'Kocan 4 aydır...'

Canlı yayında şoke eden anlar! Kocasının sevgilisi arayıp...

Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

Merve Polat kimdir?

Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Feri Baycu Güler kimdir?

Survivor'dan elenen Hayrettin Exxen'de işi kaptı

Survivor'dan elenen ünlü isim Exxen'de işi kaptı

Kubat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kubat'ın gerçek ismi nedir?

Kubat kimdir?

Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ferhan Şensoy’un kızının hayat hikâyesi

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy’un mektubunu gözyaşları içinde okudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.