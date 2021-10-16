Ashley Graham'dan doğuma hazırlık! Paylaşımına beğeni yağdı

Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci çocuğuna hamile. Hamileliğini çıplak pozlarıyla paylaşan ve neredeyse her gün bir çıplak pozunu sosyal medyada sunan büyük beden model sınırları zorlamayı seviyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda spor sütyeni sayesinde göğüslerinin koşarken yüzüne çarpmadığını dile getiren Ashley Graham, bu tarz özel detaylarla takipçilerini hayrete düşürüyor.

Son olarak, doğuma az bir süre kala gebelik platesi yapan ünlü isim o anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.





