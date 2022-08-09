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Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

09.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda inanılmaz artışta olan beden olumlama veya vücut pozitifliği akımı üzerine yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçları ortaya çıktı. Uzmanların açıklamasına göre; Ashley Graham ve Jordyn Woods gibi büyük beden modellerin yükselişi, kıvrımları vurgulayan kalça büyütme, meme implantı gibi estetik cerrahi ameliyatlara olan talebin artmasına neden oluyor.

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Araştırmacılar sosyal medyayı kasıp kavuran büyük beden modellerle ana akım modelleri karşılaştırdı. Her iki grupta da beğeniler, yorumlar ve gönderiler arasında fark bulamadılar. Boston Üniversitesi akademisyenleri, beden olumlama veya vücut pozitifliği akımının daha fazla kalça büyütme ve meme implantı operasyonlarına neden olabileceğini iddia etti.

ASHLEY GRAHAM ÖRNEĞİ

Araştırmacılar, Ashley Graham gibi kıvrımlı ünlülerin yükselişinin, bazen tehlikeli prosedürlere yönelik artan talebin arkasında olabileceğini söyledi.

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Araştırmacılar, 100'den fazla modelin sosyal medyadaki varlığını ve vücut ölçülerini karşılaştırdı. Büyük beden veya geleneksel olarak ince modeller arasında beğeni, yorum ve gönderilerin payında anlamlı bir fark bulunmadı. Büyük beden modellerin gün geçtikçe daha da popüler olabileceği belirtildi.

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YEME BOZUKLUKLARI YAŞANIYORDU

Modelleme endüstrisi daha önce genç kızlarda anoreksiya gibi yeme bozukluklarıyla bağlantılı sağlıksız ince vücut tiplerini teşvik etmekle suçlanıyordu. Ancak son on yılda kadınların kıvrımlarını vurgulayan prosedürler yaptırmak isteyen kadınların sayısı bir hayli arttı.

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GÜZELLİK STANDARDI DEĞİŞİYOR

Boston Üniversitesi'nde dermatolog olan baş araştırmacı Dr. Neelam Vashi, sonuçların pop kültüründe değişen güzellik standardını gösterdiğini söyledi. Plastik cerrahlar, göğüs ve kalça büyütme de dahil olmak üzere, kıvrımlı ve büyük beden vücut tipini benimseyen prosedürlere artan bir ilgi görebilirler.

EN YÜKSEK ÖLÜM RİSKİNE SAHİP

Dr. Vashi, yeni popüler kozmetik ameliyatların bir dizi sağlık sorununu ortaya çıkaracağını dile getirdi. Özellikle şu sıralar en popüler operasyonlardan biri olan Brezilya kalçası operasyonunun çok tehlikeli olduğu belirtildi. Vücudun bir bölgesinden alınan yağın kalçaya enjekte edildiği kalça büyütme operasyonu diğer estetik operasyonlardan daha yüksek ölüm riskine sahip. Enjekte edilen yağ, akciğerlerdeki kan damarlarında tıkanmalara neden olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham meme estetiği
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