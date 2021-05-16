Ashley Graham sporda! 'En seksi hissettiğim yerim...'

Ashley Graham, önceki gün arkadaşı Lori Harvey ile birlikte gittiği pilates dersinden çıkışta görüntülendi. Bir çocuk annesi ünlü model, tepeden tırnağa siyahlar giymeyi tercih etti. Spor çıkışı da elinde aynı renk çantası vardı. Kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyen Graham, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

GEÇEN YIL ANNE OLDU

Ashley Graham ve kocası Justin Ervin, geçen yıl bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Graham, doğumdan sonra fiziksel görüntüsünün değiştiğini, vücudunun genişlediğini ama bu durumdan şikayetçi olmadığını ifade etmişti.

'SENİN İÇİN EN İYİSİ NEYSE ONU YAP'

Ashley Graham, sadece kilo konusunda değil, farklı fiziksel yaklaşımıyla da gündem olmuştu. Koltuk altlarına epilasyon yapmadığı için eleştirilen Graham "Benim felsefem şudur: Ne zaman istiyorsan o zaman epilasyon yap, ne zaman istiyorsan o zaman bırak, senin için ne iyiyse onu yap."

'BENİM EN SEKSİ YANIM'

Takipçilerini bedensel pozitivizm konusunda da yönlendiren Ashley Graham, sosyal medya sayfalarında da bu konuda paylaşımlar yapıyor. Kadınlara, kendi bedenleriyle barışık olmayı öğütlüyor.

Ashley Graham "Vücudumun en güçlü bölümü? Bacaklarım! Vücudumun en seksi yeri? Gözlerim! Vücudumun en sevdiğim bölümü? Çenem! En önemli bölümü? Gülüşüm!" diyor.

