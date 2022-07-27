Ashley Judd'tan şoke eden itiraf! "Bana tecavüz eden adamla oturup, sohbet ettim"

Ashley Judd (54), "Healing With David Kessler" adlı podcast yayınına konuk oldu. Programda bir itirafta bulunan oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında, sallanan sandalyelerde oturup, sohbet ettiğini anlattı.

"ACIDAN KURTULMANIN BİRÇOK YOLU VAR"

Judd, "Bunu anlatıyorum çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli." şeklinde konuştu.

Ashley Judd, o konuşmada kendisine tecavüz eden adamın derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi.

"HİKAYESİNİ DİNLEMEK İSTEDİM"

Judd, aslında tecavüzcüsünden bir beklentisi olmadığını ama onun hikayesini dinlemek istediğini anlattı.

Bunun sonucu olarak da hala acı çeken başkalarına yardım etmek istediğini sözlerine ekleyen Ashley Judd, daha önce üç kez tacize uğradığını itiraf etmişti.

"RUHSAL BİR GÜÇ İYİLEŞMEME YARDIMCI OLDU"

Oyuncu, o dönemde uğradığı tacizler konusunda konuşma fikrinin terapistinden geldiğini de belirtti.

Judd, ruhsal bir gücün bütün bu travmalardan iyileşmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

"O BEBEĞE EBEVEYNLİK YAPMAK ZORUNDA KALACAKTIM"

Ashley Judd'un tecavüzcüzünden hamile kaldığı haberleri geçen yıl ABD'de kürtajı yasaklayan yasa tartışmaları sırasında bir kez daha gündeme gelmişti.



Oyuncu, ilk kez 2019 yılında yaşadığı bu travmayı anlatmıştı. Judd, New York'ta gerçekleşen Dünya Kadınlar Zirvesi'nde üç kez tecavüze uğradığını itiraf edip, bir keresinde de hamile kaldığını dile getirmişti.

Oyuncu, sonuç olarak bebeğini aldırdığını belirtip, bunun nedenini de, "Eğer bu kararı vermeseydim, yasalara göre bir tecavüzcüyle birlikte o bebeğe ebeveynlik yapmak zorunda kalacaktım." sözleriyle anlatmıştı.



TEK BAŞINA SAATLERCE YARDIM BEKLEMİŞTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd, geçtiğimiz sene Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.

Tek başına saatlerce yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan oyuncu, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, yaşadığı kabus gibi anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

