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Aşı olan Gülşen: Devlet aşı gruplandırmasıyla...

09.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyenlerin aşı olabileceklerini açıklamasının ardından 45 yaşındaki Gülşen, aşıya gitti. Gülşen o anları paylaşıp mesaj verdi.

Aşı olan Gülşen: Devlet aşı gruplandırmasıyla...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurmasının ardından ünlü isimler peş peşe randevu almaya başladı. Bu isimler arasında Gülşen de vardı.

Koronavirüs aşısı yaptıran Gülşen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

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"SAHNELERİMİZE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiç bir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiç bir yardım görmeden bu günlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için, (bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı. Şifa olsun, çok güzel olsun her şey."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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