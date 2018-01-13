MAGAZİN

'Aşık olduk ne yapalım yani!'

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Gupse Özay merak edilenleri anlattı...

Barış Arduç ile 3 yıldır aşk yaşayan Gupse Özay, Posta'dan Oya Çınar'a vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.

Gupse Özay: Aşkta güzel çirkin hesabı olmaz

1 / 8

- Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum! Çocuklar beni seviyor ama ergen kesim beni görmek istemiyor ve reddediyor. Valla gülüyorum hallerine. Keşke doktora gitseler, orada bana abuk subuk yorumlar yapacaklarına.
2 / 8

- Popüler biriyle birlikte olmak değil ama sürekli ilişkimizin merak uyandırması, konuşulması sinir bozucu. Stres yaratıyor. Aşkın çirkin/güzel, popüler/değil diye bir hesabı olmaz ki...Öyle denk geldi ve aşık olduk. Ne yapalım yani.
3 / 8

- Mutlu, aşık ve başarılıysan, karşıdaki mutsuz ve bedbaht bir insan için rahatsız edici olabiliyorsun. Bu durum onları, “Sen de mutsuz olsan da bir rahatlasak” durumuna itebiliyor. Bana gelen saldırı ve eleştiriler genelde bu yönde. “Ölsen de kurtulsak” diyorlar herhalde. Hahaha!
4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay Barış Arduç

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kızın zayıf halleri öyle yüzüne bakılmaz çirkin değil ki. sadece yaptığı işin gereğince absürt rollerde oynayıp kendini çirkinleştiriyor. misal burcu esmersoy da 15-20 kilo alıp kaşlarını bıraksa dişlek taklidiyle kaba saba hareketler yapsa ona da aynı tepkiyi verirler.
Her haliniz ile harikasınız gençler. Meyve veren ağaç taşlanır. Yeteneğiniz azminiz ile başarılarınızın devamını dilerim. Birlikteliğinizde de mutluluklar ...
Diğer Haberler
Yeni dizi, yeni imaj

Yeni dizi, yeni imaj

Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı? İddiaları doğrulayan hareket

Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı? İddiaları doğrulayan hareket

Kourtney Kardashian'dan çıplak misilleme

Kourtney Kardashian'dan çıplak misilleme

Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

10 liraya 5 çift çorap

10 liraya 5 çift çorap

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.