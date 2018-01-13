'Aşık olduk ne yapalım yani!'

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 11:27 |8 saat önce

Gupse Özay merak edilenleri anlattı...

Barış Arduç ile 3 yıldır aşk yaşayan Gupse Özay, Posta'dan Oya Çınar'a vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.

Gupse Özay: Aşkta güzel çirkin hesabı olmaz

1 / 8 - Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum! Çocuklar beni seviyor ama ergen kesim beni görmek istemiyor ve reddediyor. Valla gülüyorum hallerine. Keşke doktora gitseler, orada bana abuk subuk yorumlar yapacaklarına.

2 / 8 - Popüler biriyle birlikte olmak değil ama sürekli ilişkimizin merak uyandırması, konuşulması sinir bozucu. Stres yaratıyor. Aşkın çirkin/güzel, popüler/değil diye bir hesabı olmaz ki...Öyle denk geldi ve aşık olduk. Ne yapalım yani.

3 / 8 - Mutlu, aşık ve başarılıysan, karşıdaki mutsuz ve bedbaht bir insan için rahatsız edici olabiliyorsun. Bu durum onları, “Sen de mutsuz olsan da bir rahatlasak” durumuna itebiliyor. Bana gelen saldırı ve eleştiriler genelde bu yönde. “Ölsen de kurtulsak” diyorlar herhalde. Hahaha!

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