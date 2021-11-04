Aşıklar buraya uğramadan duramıyor! Ukrayna’da masalsı bir durak: Aşk Tüneli

Aşk Tüneli (Tunnel of Love), Ukrayna’yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken doğayla içiçe duygusal bir destinasyon olarak biliniyor. Tüm dünyada popüler hale gelen bu tünel, birçok maceraseverin ölmeden önce görmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Kışın bembeyaz bir manzaraya bürünen Aşk Tüneli (Tunnel of Love), sonbaharda sapsarı yapraklarıyla yazın ise yemyeşil ağaçlarıyla misafirlerini karşılıyor.

HİKÂYESİ DESTANLARI ANIMSATIYOR

Aşk Tüneli (Tunnel of Love) hikâyesi hakkında halk arasında birçok söylenti hakim. En yaygın olanı ise bu tünelin birbirine kavuşamayan iki aşığı birleştiren yer olduğu yönünde. Gerçekte ise Aşk Tüneli (Tunnel of Love), soğuk savaş döneminde aslında gizli bir askeri üs olarak kullanıyordu.



