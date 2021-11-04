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Aşıklar buraya uğramadan duramıyor! Ukrayna’da masalsı bir durak: Aşk Tüneli

04.11.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Klevan şehrine çok yakın olan Aşk Tüneli, şehri Orzhiv'e bağlıyor. Günümüzde bu tren yolundan çok fazla tren geçmiyor. Ancak günde birkaç kez bu rotada trenlere rastlanabiliyor. Her mevsim benzersiz bir deneyim sunan Aşk Tüneli, masallardan fırlamış bir atmosferin kapılarını aralıyor.

Aşıklar buraya uğramadan duramıyor! Ukrayna’da masalsı bir durak: Aşk Tüneli

Aşk Tüneli (Tunnel of Love), Ukrayna’yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken doğayla içiçe duygusal bir destinasyon olarak biliniyor. Tüm dünyada popüler hale gelen bu tünel, birçok maceraseverin ölmeden önce görmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

kış

Kışın bembeyaz bir manzaraya bürünen Aşk Tüneli (Tunnel of Love), sonbaharda sapsarı yapraklarıyla yazın ise yemyeşil ağaçlarıyla misafirlerini karşılıyor.

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HİKÂYESİ DESTANLARI ANIMSATIYOR

sonbahar

Aşk Tüneli (Tunnel of Love) hikâyesi hakkında halk arasında birçok söylenti hakim. En yaygın olanı ise bu tünelin birbirine kavuşamayan iki aşığı birleştiren yer olduğu yönünde. Gerçekte ise Aşk Tüneli (Tunnel of Love), soğuk savaş döneminde aslında gizli bir askeri üs olarak kullanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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