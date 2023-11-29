Aşırı terlemeye ne iyi gelir, nasıl geçer? Aşırı terleme neden olur, hangi doktora gidilir?

Terleme, ter bezlerinin aktivitesi sonucu ortaya çıkar. Vücutta birçok ter bezi bulunur ve bunlar genellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve yüz gibi bölgelerde yoğunlaşmıştır. Terleme sırasında vücut, su ve elektrolitleri dışarı atar, bu da cildin yüzeyinde buharlaşarak soğuma sağlar. Sıcak hava koşulları altında terleme vücut sıcaklığını düşürerek aşırı ısınmanın önlenmesine yardımcı olur. Egzersiz sırasında terleme, kasların çalışması ve metabolizmanın hızlanması nedeniyle artar, bu da vücut ısısının yükselmesine engel olur. Ancak, terleme sadece sıcaklık düzenlemekle kalmaz; aynı zamanda toksinlerin atılmasına, cildin temizlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlar.

Terlemeyle başa çıkmak için kişiler genellikle hijyenik önlemler alır, ferahlatıcı giysiler seçer ve sık duş alırlar. Ayrıca antiperspiranlar ve deodorantlar gibi ürünler terlemenin etkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Terleme vücudun doğal bir tepkisidir ve genellikle sağlıklı bir işaret olarak kabul edilir. Ancak, aşırı terleme durumunda veya sürekli terleme şikayetleri varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Aşırı terleme neden olur?

Aşırı terleme bilimsel adıyla hiperhidrozis, kişinin normalden çok daha fazla ter üretmesine neden olan bir durumdur. Bu durum genellikle fizyolojik bir yanıtın ötesinde, günlük yaşamı etkileyen bir düzeyde terleme ile karakterizedir. Aşırı terleme durumu genellikle belirli bir altta yatan nedenle ilişkilidir. Aşırı terleme nedenlerinden bazıları:

Aşırı terleme eğilimi genetik olabilir. Eğer ailenizde hiperhidrozis öyküsü varsa, bu durumun sizde görülme olasılığı daha yüksek olabilir.

Duygusal tepkiler, özellikle stres ve anksiyete, vücutta terleme üretimini artırabilir. Sinir sistemi uyarıldığında, ter bezleri daha fazla çalışabilir.

Sıcak hava koşulları ve yüksek sıcaklıklar, vücut sıcaklığını düzenlemek amacıyla terleme sürecini artırabilir.

Şeker hastalığı (diyabet) gibi metabolik hastalıklar, hormon dengesizliklerine neden olarak aşırı terlemeye yol açabilir.

Hiperaktif bir tiroid (hipertiroidizm), vücutta aşırı ısı üretimine neden olabilir ve bu da aşırı terlemeye yol açabilir.

Kafein, sinir sistemini uyarabilir ve terleme sürecini artırabilir. Aşırı kafein tüketimi, hiperhidrozise katkıda bulunabilir.

Menopoz döneminde hormonal değişiklikler, sıcak basmaları ve terleme ataklarını tetikleyebilir.

Aşırı kilolu veya obez olmak, vücut sıcaklığını düzenlemekte zorluk yaşatabilir ve aşırı terlemeye neden olabilir.

Bazı baharatlı yiyecekler, alkol ve bazı gıdalar, terleme sürecini tetikleyebilir.

Bazı sinir sistemi hastalıkları, vücut ısısını düzenleme yeteneğini etkileyebilir ve aşırı terlemeye neden olabilir.

Bu faktörlerden bir veya birkaçının bir araya gelmesi, aşırı terlemenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşırı terleme durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve altta yatan nedeni belirlemek önemlidir. Hiperhidrozis durumunda, tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, botoks enjeksiyonları, cerrahi prosedürler veya medikal cihazlar bulunabilir.

Aşırı terlemeye ne iyi gelir?

Aşırı terleme hiperhidroz olarak adlandırılan bir durumdur. Bu durum, kişinin normalden daha fazla terlemesine neden olur. Aşırı terleme, vücudun herhangi bir yerinde görülebilir, ancak en sık koltuk altı, eller, ayaklar ve yüz gibi bölgelerde görülür. Aşırı terleme, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında genetik faktörler, hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar, stres ve bazı tıbbi durumlar yer alır. Aşırı terlemenin kesin bir tedavisi yoktur. Ancak aşırı terleme bitkisel çözüm yöntemleri, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Terlemeye iyi gelen doğal yöntemler:

Elma sirkesi: Elma sirkesini terleyebilen bölgelere uygulamak veya günde bir bardak elma sirkesi suyu içmek, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Elma sirkesini terleyebilen bölgelere uygulamak veya günde bir bardak elma sirkesi suyu içmek, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Papatya çayı: Papatya çayı içmek veya papatya çayı ile kompres yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Papatya çayı içmek veya papatya çayı ile kompres yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Isırgan otu: Isırgan otu çayı içmek veya ısırgan otu yağı ile masaj yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Isırgan otu çayı içmek veya ısırgan otu yağı ile masaj yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Ada çayı: Ada çayı çayı içmek veya ada çayı yağı ile kompres yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ada çayı çayı içmek veya ada çayı yağı ile kompres yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Zerdeçal: Zerdeçal çayı içmek veya zerdeçal ile masaj yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Zerdeçal çayı içmek veya zerdeçal ile masaj yapmak, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Düzgün beslenmek: Düzenli olarak bol miktarda su içmek ve sağlıklı beslenmek, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Düzenli olarak bol miktarda su içmek ve sağlıklı beslenmek, terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Stresi azaltmak: Stres, aşırı terlemeyi tetikleyebilir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi teknikleri deneyebilirsiniz.

Stres, aşırı terlemeyi tetikleyebilir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi teknikleri deneyebilirsiniz. Ağır giysiler giymekten kaçınmak: Ağır giysiler, vücudun ısısını artırır ve terlemeyi artırabilir.

Ağır giysiler, vücudun ısısını artırır ve terlemeyi artırabilir. Aşırı sıcaktan kaçınmak: Aşırı sıcak, terlemeyi artırabilir. Sıcak havalarda serin yerlerde kalmayı tercih edin.

Aşırı terleme günlük yaşamı zorlaştıracak kadar şiddetliyse, bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktorunuz, aşırı terlemenizin nedenini belirlemenize ve uygun bir tedavi planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Aşırı terleme nasıl geçer?

Aşırı terleme, hiperhidrozis adı verilen bir durumdur ve kişiden kişiye değişen nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tedavi seçenekleri, terlemenin nedenine, şiddetine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Terlemeye kesin çözüm olarak aşırı terlemenin geçmesine yardımcı olabilecek çeşitli yöntemler:

Güçlü antiperspiranlar, özellikle alüminyum içerenler, ter bezlerini bloke ederek aşırı terlemeyi azaltabilir. Bu ürünler genellikle gece kullanılır ve etkileri gün boyunca devam eder.

Botoks enjeksiyonları günümüzde terlemeye kesin çözüm olarak kullanılır ve ter bezlerini geçici olarak bloke ederek terlemeyi azaltabilir. Bu yöntem genellikle koltuk altı bölgesinde kullanılır ve etkileri birkaç ay sürebilir.

İyontoforez, suyun iyonları ile cilde düşük seviyede elektrik akımı uygulanmasıdır. Bu yöntem, ter bezlerini geçici olarak engelleyerek terlemeyi azaltabilir.

Terlemeye kesin çözümlerden bir diğeri de gerekliyse cerrahi tedavidir. Bazı cerrahi prosedürler sinir uyarılarını engelleyerek terlemeyi azaltabilir. Ancak, cerrahi müdahalelerin riskleri ve yan etkileri bulunmaktadır.

Lazer terapi, ter bezlerini tahrip ederek terlemeyi azaltmaya yönelik bir seçenek olabilir. Ancak, etkinliği ve uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Aşırı terleme sorunu yaşayan bir birey, terlemenin şiddeti ve etkilenen bölgeler göz önüne alınarak bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir. Uygulanacak tedavi planı, kişinin spesifik durumuna uygun olarak belirlenir.

Aşırı terleme için hangi doktora gidilir?

Aşırı terleme için genellikle bir dermatoloğa gidilir. Dermatoloji, cilt ve cilt hastalıklarını inceleyen bir tıp dalıdır. Dermatolog, aşırı terlemenin nedenini belirlemek için cildinizi inceleyebilir ve bazı testler yapabilir. Aşırı terleme bazı tıbbi durumların belirtisi olabilir. Bu nedenle, aşırı terleme yaşıyorsanız bir dahiliye veya göğüs hastalıkları uzmanına da görünmeniz gerekebilir.

Aşırı terlemenin tedavisi nedenine bağlı olarak değişir. Eğer aşırı terlemenizin nedeni bir tıbbi durumsa bu durumun tedavisi aşırı terlemeyi de azaltabilir. Eğer aşırı terlemenizin nedeni kesin olarak bilinmiyorsa doktorunuz bazı ilaç veya cerrahi tedaviler önerebilir. Aşırı terleme tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Bu değişiklikler arasında, stresi azaltmak, bol miktarda su içmek, ağır giysiler giymekten kaçınmak ve aşırı sıcaktan kaçınmak yer alır.





