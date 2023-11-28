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Boğaz reflüsü nedir, neden olur? Boğaz reflüsüne ne iyi gelir?

27.11.2023 23:17 | Son Güncelleme:
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Boğaz reflüsü günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Gelişen tıp teknolojisi ve tedavi yöntemleri sayesinde boğaz reflüsünün kontrol altına alınması ve semptomların hafifletilmesi mümkündür. Diyet değişiklikleri, ilaç tedavileri ve yaşam tarzı düzenlemeleri, reflü semptomlarını azaltmak için etkili yöntemler arasındadır. Peki, boğaz reflüsü nasıl geçer?

Boğaz reflüsü nedir, neden olur? Boğaz reflüsüne ne iyi gelir?

Günlük yaşamın koşuşturmacası, yanlış beslenme alışkanlıkları ve stres gibi faktörler boğaz reflüsü rahatsızlığının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Boğaz reflüsü mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum boğazda yanma, öksürük, ses kısıklığı, boğazda yabancı bir cisim hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Boğaz reflüsü hafife alınmaması gereken bir durumdur. Uzun süreli etkileri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli kontrollerle boğaz reflüsü kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Boğaz reflüsü nedir?

Boğaz reflüsü sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlıktır ve mide içeriğinin geriye doğru yemek borusuna veya boğaza doğru kaçması sonucu ortaya çıkar. Normalde, mide asidi ve sindirim enzimleri mide içerisinde kalır; ancak bazı durumlarda bu içerikler yemek borusunun üst kısmına doğru kaçabilir. Bu durum boğazda yanma, yutma güçlüğü, öksürük, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Boğaz reflüsü genellikle mide içeriğinin yemek borusunun alt kısmındaki kasların zayıflaması veya gevşemesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum yemek borusunun normalde kapalı tutulması gereken alt kısmının mide içeriğinin geri kaçmasına izin vermesine neden olabilir. Reflü, bazen gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olarak da adlandırılır ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Boğaz reflüsü, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilen boğaz reflüsü belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

  • Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla birlikte boğazda rahatsızlık hissi oluşabilir.
  • Yutma esnasında zorlanma veya boğazda bir engel hissi yaşanabilir.
  • Özellikle gece artan, sürekli veya kronik öksürük boğaz reflüsünün belirtisi olabilir.
  • Sürekli olarak devam eden veya aralıklı ses değişiklikleri görülebilir.
  • Yutma sırasında yiyecek veya sıvı geçerken bir engel hissi yaşanabilir.
  • Boğazda sürekli olarak tahriş veya iltihaplanma görülebilir.

Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen boğaz reflüsü diğer sağlık sorunlarıyla karıştırılabilir. Eğer bu tür belirtilerden bir veya birkaçı sizde mevcutsa, bir doktora başvurmak ve uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmeniz önemlidir.

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Boğaz reflüsü neden olur?

Boğaz reflüsü genellikle mide içeriğinin yemek borusunun alt kısmındaki kasların zayıflaması veya gevşemesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum yemek borusunun normalde kapalı tutulması gereken alt kısmının mide asidi, sindirim enzimleri ve diğer içeriklerin geri kaçmasına izin vermesine neden olabilir. Bazı risk faktörleri arasında obezite, hamilelik, aşırı yemek yeme, yağlı veya baharatlı yiyecekler tüketme, alkol ve sigara kullanımı, yatarken yemek yeme veya yatış pozisyonu gibi durumlar bulunur. Ayrıca bazı anatomik veya fizyolojik durumlar da boğaz reflüsüne yol açabilir.

Boğaz reflüsüne ne iyi gelir?

"Boğaz reflüsü nasıl geçer?" sorusuna cevap olarak boğaz reflüsünü hafifletmek veya semptomları azaltmak için şu yöntemler etkili olabilir:

  • Asitli, yağlı, baharatlı, turşu gibi yiyeceklerden kaçınmak
  • Daha düşük asitli ve sindirimi kolay gıdaları tercih etmek
  • Lif açısından zengin besinler tüketmek ve porsiyonları küçültmek
  • Yatarken başınızı yükseltecek şekilde yastıklarla desteklemek
  • Yatarken yatağınızın baş kısmını yükseltmek
  • Fiziksel aktivite ve kilo kontrolü yapmak
  • Sigara içmek ve alkol tüketmemek

Doktorunuzun önerdiği antiasit ilaçlar veya asit salınımını azaltan ilaçlar reflü semptomlarını hafifletebilir. Ciddi durumlarda doktorunuz daha fazla müdahale gerektiren tedavi seçenekleri önerebilir. Bu cerrahi prosedürler veya daha kapsamlı tedavi planlarını içerebilir.

Boğaz reflüsü evde nasıl tedavi edilir?

Boğaz reflüsü mide asidinin yemek borusu ve boğaza geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum göğüste yanma, öksürük, ses kısıklığı, boğazda tahriş ve ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Boğaz reflüsü bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle evde tedavi edilebilir:

  • Mide asidini artıran yiyeceklerden ve içeceklerden kaçının. Örneğin baharatlı yiyecekler, kızarmış ve yağlı yiyecekler, kafeinli içecekler, alkol, nane, domates, çikolata ve turunçgiller
  • Az az ve sık sık yiyin. Büyük öğünler mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir.
  • Yemek yedikten sonra en az iki saat oturun veya dik durun.
  • Uyumadan önce en az iki saat önce yemek yiyin.
  • Zencefil mide asidini azaltmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Zencefilli çay veya zencefil tozu tüketebilirsiniz.
  • Papatya anti-inflamatuar ve kas gevşetici özelliklere sahiptir. Papatya çayı tüketebilirsiniz.
  • Meyan kökü mide asidini azaltmaya ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Meyan kökü çayı tüketebilirsiniz.
  • Kekik mide asidini azaltmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kekik çayı veya kekik yağı kullanabilirsiniz.

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Reflüye bağlı boğaz tahrişine ne iyi gelir?

Reflüye bağlı boğaz tahrişi, mide asidinin yemek borusundan yukarı kaçması ve boğazı tahriş etmesi sonucu oluşur. Reflüye bağlı boğaz tahrişi kişiler için oldukça rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitesini azaltabilir. Mide asidi boğazın hassas mukoza zarını tahriş edebilir ve bu da boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı ve yanma hissi gibi belirtilere neden olabilir. Reflüye bağlı boğaz tahirişi için evde sıcak bitki çayları tüketebilirsiniz. Zencefil, papatya, meyan kökü ve kekik çayı boğaz tahrişini rahatlatabilir.


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