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Asit bulutu gökyüzünü kapladı! Antalya'da korkutan görüntü

13.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

Asit bulutu gökyüzünü kapladı! Antalya'da korkutan görüntü

Olay saat 20.00 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

HAVADA ASİT BULUTU OLUŞTU

Fabrika bahçesinde bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı. Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu.

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ÇALIŞAN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri ‘yağmurlama’ diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi. (DHA)

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antalya pandemi

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