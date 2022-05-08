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Asiye Nur Atalay'ın annesinin Anneler Günü acısı! İlk kez anlattı: 'Kızımın hayalleri...'

08.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi kahreden Asiye Nur Atalay cinayetinin ardından annesi Rahşan Atalay'ın acısı devam ediyor. İlk kez Anneler Günü'nde ilk kez yalnız kaldığını söyleyen anne Rahşan Atalay, Asiye'nin yarım kalan hayallerini de anlattı. Rahşan Atalay ayrıca Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun'un müebbet hapis cezası alması istediğini belirterek 'O içeride her gün ölsün istiyorum' dedi.

Asiye Nur Atalay'ın annesinin Anneler Günü acısı! İlk kez anlattı: 'Kızımın hayalleri...'

19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Ümit Karakoyun tarafından İstanbul'un Esenler ilçesinde sokak ortasında vahşice öldürülmesinin üstünden günler geçse de anne Rahşan Atalay'ın acısı dinmiyor. Rahşan Atalay Anneler Günü'ne gözyaşları içinde ve kızı Asiye Nur Atalay'ın kıyafetlerine sarılarak girdi. Kızının her Anneler Günü'nde hediye aldığını bildiren Rahşan Atalay, Asiye'nin hayali olduğunu söyleyerek ehliyet sınavına gittiğini ve "Anne seni gezdireceğim" dediğini anlattı.

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"O İÇERİDE HER GÜN ÖLSÜN İSTİYORUM"

Ümit Karakoyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, 'Anneler Günü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, "Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye'nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum" dedi. 

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"HAYALLERİ YARIM KALDI"

"Beş dakika geçiyor, beş dakika sonra yeniden başlıyor acım" diyen Rahşan Atalay, "Her 'Anneler Günü'nde hediye alırdı. Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir hayali vardı. Ehliyet sınavına gidiyordu kızım. 'Anne seni gezdireceğim' diyordu. Hayallerinin hepsi yarım kaldı" şeklinde konuştu.

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"MEŞHUR OLDUN, HERKES SENİ KONUŞUYOR ASİYE'M"

Ümit Karakoyun'un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren Rahşan Atalay, "16 tane dosyası var. Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. 'Asiye'm' dedim, 'Çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm' dedim. 'Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor' dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum. Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var" diye konuştu.

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Rahşan Atalay, "Devletten tek isteğim; bunun aftan falan yararlanmasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet caza almasını istiyorum. Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum. İlk anneler günü yalnızım. 19 sene bak büyüt. Birisi gelsin, kızımın canını alsın" ifadelerini kullandı.

Asiye Nur Atalay'ın ablası Kübra Akbulut ise, "Dilerdim ki anneme en güzel hediyeyi kardeşimle beraber verelim. Anneler Günü'nü hep birlikte beraber geçirelim ama olmadı. Biz bunu kabullenmeye çalışıyoruz. Bizim tek isteğimiz, en ağır cezayı alması. Biz kendimizi bu şekilde rahatlatacağız' 'dedi.

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