Aşk acısı geride kaldı! Melis Sezen çimlerde sere serpe... Keyfi yerinde

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, son zamanlarda dans videolarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
27 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen bir süre önce de sevgilisinden ayrılmış ve yakın çevresine zor günler geçirdiği söylemişti.
Aşk acısını geride bırakan Sezen, güneşli havanın keyfini çıkardı ve mavi mini eteğiyle çimlerde poz verdi.
Çekildiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu açıklama kısmına ise 'Aldım güneşimi' notunu düştü.
Renkli ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken Sezen'in sere serpe keyif yaptığı anlara hayranlarından beğeni yağdı.
Fit görünümü ve enerjisiyle tam puan olan Melis Sezen son dönemde iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor.