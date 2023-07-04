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  4. Aşk Adası'nda şoke eden görüntüler! "19 yaşındaki biri burada olmamalı"

Aşk Adası'nda şoke eden görüntüler! "19 yaşındaki biri burada olmamalı"

04.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yeni sezonda yarışmacıların yaşları sosyal medyada gündemdeyken son bölümde şoke eden anlar yaşandı., Seks pozisyonu yarışması yaptırılan yarışmacıların görüntüleri sosyal medyayı sallarken izleyiciler "19 yaşındaki biri burada olmamalı" dedi.

Aşk Adası'nda şoke eden görüntüler! "19 yaşındaki biri burada olmamalı"

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından olan Aşk Adası yeni sezonuyla yine gündemde. 19 yaşında bir yarışmacının olması izleyicileri rahatsız ederken yarışmada son olarak yapılan seks pozisyonu yarışması şoke etti.

Yarışmada yer alan Denise Wise'ın kızı Amber, yarışmacılar birbirlerine en sevdikleri seks pozisyonlarını göstermeden önce Tyrique ile öpüşürken görüldü. Ancak pek izleyici, gencin oyunda yer almasını izlerken rahatsız hissetti.

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Seyirciler "19 yaşındaki bir çocuğun yetişkin bir adamla öpüşmesini televizyonda izleyemem!", "19 ve 20 yaşındakiler bu programda olmamalı, bunu izlemek çok rahatsız edici"yorumları yağdırdı.

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