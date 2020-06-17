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Aşk Adası yarışmacıları tanışır tanışmaz battaniye altına girip dakikalarca öpüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Avustralya'da yayınlanan Aşk Adası programının ilk bölümünde, iki yarışmacı Erin ve Eden tanıştıktan birkaç saat sonra aynı yatağa girip battaniye altında dakikalarca öpüştü.

Aşk Adası yarışmacıları tanışır tanışmaz battaniye altına girip dakikalarca öpüştü

Love Island Australia'da program başlar başlamaz izleyicileri ekrana kilitleyen bir olay yaşandı. Henüz birkaç saat önce tanışan Erin ve Eden, yarışmanın ilerleyen saatlerinde oldukça yakınlaştılar.

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Battaniye altında çok samimi hareketlerde bulunan çifti izleyen izleyiciler, çiftin programda cinsel ilişkiye girecek ilk çift olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu söylediler.

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İzleyiciler sosyal medya üzerinden çiftin birkaç saat içinde bu kadar samimi olmalarından dolayı bu olayın sürpriz verici olduğunu ifade ettiler.

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Kadın yarışmacı olan Erin, programda eşleşmek için tüm erkek yarışmacıları reddettikten sonra kalan son erkek aday olan Eden ile eşleşti.

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25 yaşındaki Erin Alysha Barnett, daha önce 'Ben Ünlüyüm' adlı reality TV dizisinde rol almıştı. Sosyal medyada da oldukça aktif olan yarışmacının 360.000 takipçisi bulunuyor.

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27 yaşındaki Eden ise hapishane memuru olarak hayatını sürdürüyor.

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