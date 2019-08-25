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Aşk Ağlatır 1. bölümden yeni fragman! Aşk Ağlatır dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 25.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Show TV’nin yeni sezona damga vuracak dizisi Aşk Ağlatır’dan bir tanıtım daha geldi. Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Aşk Ağlatır, Eylül ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Aşk Ağlatır (5)

AŞK AĞLATIR GENEL KONUSU NEDİR?
Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın yayınlanan yeni tanıtımında Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) annesinin duygusal mektubu dikkat çekiyor. Yusuf’un (Deniz Can Aktaş) eline geçen mektuptaki “Keşke büyüdüğünü görebilseydim. Beni, anneni sakın unutma!” sözleri izleyenlerin yüreğini burkarken, diziye duyulan merakı artırıyor. Çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başaran Ada’nın, annesinin öğrettiği tekerlemeyi söyleyerek, beton çatlağında yeşeren çiçeği suladığı anlar izleyenlere tebessüm ettiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Aşk Ağlatır ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Aşk Ağlatır (3)

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır Eylül’de Show TV’de!

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