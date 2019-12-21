MAGAZİN

Aşk Ağlatır 16. ve final bölümünden 2. fragman yayınlandı! Aşk Ağlatır ne zaman bitiyor? Finalde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2019 01:56 | Son Güncelleme

Aşk Ağlatır dizisinin final bölümünden yeni fragman yayınlandı. 16. bölümüyle ekrana veda edecek olan Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanında, öfkeden gözü dönen Yusuf’un, Ada’yı Rüzgar’ın yanından götürürken, Mert’in yerde can çekiştiği anlar heyecanı yükseltiyor. Ada’yı korumak isteyen Hünkar Balaban’ın, kendisini Rüzgar’ın silahının önüne attığı tanıtımda Ada’nın Yusuf’a, “Sen benim bütün hayallerimi gerçekleştirdin!” sözleri dikkat çekiyor. İşte Aşk Ağlatır final bölümünde yaşanacaklar.

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerde oynadığı Aşk Ağlatır dizisi ekrana veda ediyor. Show TV'de ekrana gelen Aşk Ağlatır'ın 22 Aralık Pazar yayınlanacak olan final bölümünde, Nalân’dan Ada’nın Rüzgâr’la evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf, deliye dönecek.

Aşk Ağlatır (1)

AŞK AĞLATIR’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkâr’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgâr’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer.

Aşk Ağlatır (2)

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgâr’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkâr’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.

Aşk Ağlatır (3)

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır (4)

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, kalbi duran Yusuf’u hayata geri döndürürken, Ada, Yusuf’un ölümden dönmesinden çok etkilendi. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar, Fırat, Sumru, Çiçek ve İsmail’e de zarar vermeye başladı. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken, yüzünü çok az insanın gördüğü ünlü iş adamı Hünkar Balaban olduğu ortaya çıkan Cevdet ise başta kızı Cemre olmak üzere çok sevdiği eşi Zeynep’in de Ada ve Yusuf’la ilgili sorular sorması üzerine çok zor durumda kaldı.

Aşk Ağlatır (2)3

Hastanedeyken Ada ile birlikte hapisten çıkar çıkmaz uzaklara kaçma hayali kuran Yusuf, Hünkar’ın çabaları sonrasında Rüzgar’ın şikayetini geri çekmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Yusuf, Ada ile uzaklara kaçmak için harekete geçmeye hazırlanırken, Ada’nın mektubuyla sarsıldı.

Aşk Ağlatır (3)4

Sevdikleri için kendini feda eden Ada, Rüzgar’la evlenmeyi kabul etti. Nalan’dan gelen mesajla Ada ve Rüzgar’ın nikah masasına oturduğunu gören Yusuf büyük bir şok yaşadı. Ada, Rüzgar’a evet diyecek miydi? Yusuf, bu evliliğe engel olabilecek miydi?

Aşk Ağlatır (4)

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
Hekimoğlu dizisinden yeni fragman! Geçmişteki sırlar ortaya çıkıyorHekimoğlu dizisinden yeni fragman! Geçmişteki sırlar ortaya çıkıyor
Çukur'da Yamaç'a bir darbe daha! En sevdiği isimlerden biri...Çukur'da Yamaç'a bir darbe daha! En sevdiği isimlerden biri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşk ağlatır aşk ağlatır final aşk ağlatır final ne zaman aşk ağlatır 16. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e şok saldırı! Arka Sokaklar 536. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı şoke eden saldırı!

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu hastaneyi birbirine katıyor

Hekimoğlu dizisinden yeni fragman! Geçmişteki sırlar ortaya çıkıyor

Çukur 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cumali öldü mü? Yamaç'a Karaca darbesi!

Çukur'da Yamaç'a bir darbe daha! En sevdiği isimlerden biri...

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisini anlattı!

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yeni diziyi anlattı!

RTÜK'ten Çukur’a bir ceza daha

RTÜK'ten Çukur’a bir ceza daha

Mucize Doktor'daki senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.