Aşk Ağlatır 16. ve final bölümünden 2. fragman yayınlandı! Aşk Ağlatır ne zaman bitiyor? Finalde neler olacak?

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerde oynadığı Aşk Ağlatır dizisi ekrana veda ediyor. Show TV'de ekrana gelen Aşk Ağlatır'ın 22 Aralık Pazar yayınlanacak olan final bölümünde, Nalân’dan Ada’nın Rüzgâr’la evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf, deliye dönecek.

AŞK AĞLATIR’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkâr’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgâr’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer.

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgâr’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkâr’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, kalbi duran Yusuf’u hayata geri döndürürken, Ada, Yusuf’un ölümden dönmesinden çok etkilendi. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar, Fırat, Sumru, Çiçek ve İsmail’e de zarar vermeye başladı. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken, yüzünü çok az insanın gördüğü ünlü iş adamı Hünkar Balaban olduğu ortaya çıkan Cevdet ise başta kızı Cemre olmak üzere çok sevdiği eşi Zeynep’in de Ada ve Yusuf’la ilgili sorular sorması üzerine çok zor durumda kaldı.