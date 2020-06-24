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Aşk Geliyorum Demez nerede ve ne zaman çekildi? Aşk Geliyorum Demez konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Murat Şeker imzalı Aşk Geliyorum Demez filmi yeniden televizyonda yayınlanıyor. Bergüzar Korel ve Tolgahan Sayışman'ın başrollerde oynadığı romantik komedi filmi Aşk Geliyorum Demez, vizyona girdiği 2009 yılında sinemalarda büyük ilgi görmüştü. Peki Aşk Geliyorum Demez nerede çekildi? İşte Aşk Geliyorum Demez filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Aşk Geliyorum Demez nerede ve ne zaman çekildi? Aşk Geliyorum Demez konusu ve oyuncuları

Aşk Geliyorum Demez filminde İstanbul Mahmutpaşa'da bir han esnafıyla, han sahibinin kızı arasındaki yakınlaşmayı anlatıyor. Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 6 Kasım 2009 vizyona girdi.

AŞK GELİYORUM DEMEZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Geliyorum Demez bir zamanlar İstanbul'da ticaretin kalbi niteliği taşıyan Mahmutpaşa'da bulunan eski bir han da çekildi.

Aşk Geliyorum Demez2

AŞK GELİYORUM DEMEZ KONUSU

Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa’da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali’den Gözde’yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.

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