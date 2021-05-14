Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i Baran Akbulut tanınmaz halde!

Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut’un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. İmaj değişikliğine giden 37 yaşındaki Akbulut, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

BARAN AKBULUT, CEM YILMAZ’IN DİZİSİNDE

Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra 'Kuzgun', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Baran Akbulut'un Cem Yılmaz'ın Netflix için çekmeye hazırlandığı 'Erşan Kuneri' dizisinin kadrosunda yer alıyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

