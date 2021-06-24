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Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter Ziyagil’i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı! Sosyal medyada gündem oldu

24.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dizi tarihinin efsane projelerinden biri olarak hafızalara kazınan ‘Aşk-ı Memnu’ finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Beren Saat’in canlandırdığı Bihter Ziyagil’in ölümü, finalden 11 yıl sonra yine Twitter’da gündem oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter Ziyagil’i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı! Sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi 2008 yılında televizyon macerasına başladı. 2010 yılında final yapan dizi yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan ve her bölümüyle reyting listelerini alt üst eden dizi, yayınladığı döneme adeta damga vurmuştu.

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Bihter ve Behlül’ün yaşadığı yasak aşk kadar dizide kullanılan kıyafetlerde uzun süre konuşulmuştu. 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan final bölümünde tüm Türkiye adeta ekran başına kilitlendi.

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Dizinin son bölümünde yasak aşkı ortaya çıkan Bihter, Behlül ve Nihal’in düğün saatinde intihar ederek hayatına son verdi. 11 yılın ardından Bihter Ziyagil’in ölümü Twitter’da gündem oldu.

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Beren Saat'in hayat verdiği karakter, ‘Bihter Ziyagil’ etiketiyle Twitter'da trend listesine yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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