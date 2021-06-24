Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter Ziyagil’i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı! Sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi 2008 yılında televizyon macerasına başladı. 2010 yılında final yapan dizi yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan ve her bölümüyle reyting listelerini alt üst eden dizi, yayınladığı döneme adeta damga vurmuştu.

Bihter ve Behlül’ün yaşadığı yasak aşk kadar dizide kullanılan kıyafetlerde uzun süre konuşulmuştu. 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan final bölümünde tüm Türkiye adeta ekran başına kilitlendi.

Dizinin son bölümünde yasak aşkı ortaya çıkan Bihter, Behlül ve Nihal’in düğün saatinde intihar ederek hayatına son verdi. 11 yılın ardından Bihter Ziyagil’in ölümü Twitter’da gündem oldu.

Beren Saat'in hayat verdiği karakter, ‘Bihter Ziyagil’ etiketiyle Twitter'da trend listesine yerleşti.



