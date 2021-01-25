Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatınıza giren o ev ziyaretçilerini bekliyor

Annesi Firdevs ile büyük bir rekabet içinde olan Bihter, İstanbul’un sayılı zenginleri arasında yer alan Adnan Ziyagil ile evlenir. Adnan Ziyagil köşkünde yaşayan Behlül ise Bihter’a aşık olur. Bu aşk bütün ailesinin hayatını tepe taklak eder. Entrikaları ve ihanetin gölgesinde geçen dizi bir döneme damga vurdu. Karakterlerin giydiği kıyafetler kadar Ziyagil yalısı da araştırılmaya başladı. Korusu ve kış bahçesiyle Ziyagil yalısı Vehbi Koç ve ailesinin evi olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ziyagil yalısının tarihi...

Ankara’da ikamet eden Vehbi Koç ve ailesi, 1920’li yıllardan itibaren yazları İstanbul’da geçirmeye başladı ve 1938 yılında Büyükdere Evi’ni arkasındaki koruyla birlikte Frenkyan Ailesi’nden satın aldı. Vehbi Koç, büyük bir bahçesi olan evi 1996 yılındaki vefatına kadar ailesiyle birlikte yazlık olarak kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell’ın, Anadolu’ya pek çok kez seyahat ettiği, göçebe kamplarına katıldığı, halı ve kilim satıcılarının dükkanlarını ziyaret ederek çok sayıda fotoğraf çektiği biliniyor. Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan otuz altı adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.