Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatınıza giren o ev ziyaretçilerini bekliyor

Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatınıza giren o ev ziyaretçilerini bekliyor

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatınıza giren o ev ziyaretçilerini bekliyor

Aşk-ı Memnu Türk televizyon tarihine damga vuran bir dizi olarak karşımıza çıktı. Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden televizyona uyarlanan dizi Behlül, Bihter ve Adnan Bey’in arasında geçen aşk üçgenini konu aldı. Bu üçgene sonraki bölümlerde ise Nihal dahil oldu. Tekrar bölümleriyle dahi reyting listelerini alt üst eden Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği ev yıllar geçtikten sonra merak konusu oldu. İşte Aşk-ı Memnu yalısının son durumu...

Annesi Firdevs ile büyük bir rekabet içinde olan Bihter, İstanbul’un sayılı zenginleri arasında yer alan Adnan Ziyagil ile evlenir. Adnan Ziyagil köşkünde yaşayan Behlül ise Bihter’a aşık olur. Bu aşk bütün ailesinin hayatını tepe taklak eder. Entrikaları ve ihanetin gölgesinde geçen dizi bir döneme damga vurdu. Karakterlerin giydiği kıyafetler kadar Ziyagil yalısı da araştırılmaya başladı. Korusu ve kış bahçesiyle Ziyagil yalısı Vehbi Koç ve ailesinin evi olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ziyagil yalısının tarihi...

aşkı memnu evi

Ankara’da ikamet eden Vehbi Koç ve ailesi, 1920’li yıllardan itibaren yazları İstanbul’da geçirmeye başladı ve 1938 yılında Büyükdere Evi’ni arkasındaki koruyla birlikte Frenkyan Ailesi’nden satın aldı. Vehbi Koç, büyük bir bahçesi olan evi 1996 yılındaki vefatına kadar ailesiyle birlikte yazlık olarak kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell’ın, Anadolu’ya pek çok kez seyahat ettiği, göçebe kamplarına katıldığı, halı ve kilim satıcılarının dükkanlarını ziyaret ederek çok sayıda fotoğraf çektiği biliniyor. Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan otuz altı adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.

Yer yaygısı, çuval, heybe, çadır, beşik örtüsü, duvar örtüsü, deve yükü örtüsü, cenaze sargısı, çeyiz örtüsü gibi kullanım alanlarıyla Türkler’in yerleşik ve göçebe yaşamının önemli parçası olan kilimler; yüzyıllarca pek çok araştırmacı ve koleksiyoneri etkileyen eli belinde, mihrap, hayat ağacı, çengel, koçboynuzu, altıgen ve eşkenar dörtgen gibi motifleriyle, ziyaretçileri keyifli bir gezintiye çıkarıyor.

Vehbi Koç ve ailesinin müze olarak kullanılan evi Salı, Perşembe, Cuma günleri 11.00 - 17.00 arasında ziyarete açık olacaktır. Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.

Uyarlandıkları romanları başarılarıyla gölgede bırakan 18 yerli dizi!Uyarlandıkları romanları başarılarıyla gölgede bırakan 18 yerli dizi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

'Alabileceğim en iyi hediyeydi'

'Alabileceğim en iyi hediyeydi'

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Sette görüntülendiler! Keyifleri yerinde

Sette görüntülendiler! Keyifleri yerinde

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Diğer Haberler

Bugüne kadar en nefret ettiğimiz 10 kötü dizi karakteri!

Onu hatırladınız mı? Bu rolle hafızalara kazındı!

Oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapmanın püf noktaları!

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Cem Arslan ile 'Gazoz Ağacı' artık Karnaval’da

Cem Arslan ile 'Gazoz Ağacı' artık Karnaval’da

İşte pandemi döneminde artan oyuncak trendleri

İşte pandemi döneminde artan oyuncak trendleri

19.19 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

19.19 saat anlamı nedir?

07.07 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

07.07 saat anlamı nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.