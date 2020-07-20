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Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'nun final bölümü 22 Temmuz Çarşamba akşamı yeniden ekrana gelecek. Aşk-ı Memnu'nun final bölümünün tekrarı ise prime time kuşağında yayınlanacak.

Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti. Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri yaz başından itibaren hafta içi her gün gündüz saatlerinde Kanal D'de yayınlanıyordu. Ancak Kanal D yönetimi, Aşk-ı Memnu'nun final bölümü en çok izlenen kuşak olan prime time'de yayınlama kararı aldı.

AŞK'I MEMNU FİNALİ PRIME TIME'DA YAYINLANACAK

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti.

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Tekrarları reyting listesinde ilk sıralarda yer alan Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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