Aşk-ı Memnu'nun Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem'den şaşırtan itiraf

Selçum Yöntem 12 yıl önce final yapmasına rağmen Kanal D'de yayınlanan tekrar bölümleri ile hâlâ çok konuşulan 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında ilginç bir itirafta bulundu. Usta sanatçı, "Aşk-ı Memnu'yu başka bir yere koyuyorum. 12 yıl oldu, seyircide aynı diriliğini ve etkisini gösteriyor. 100 ülkede gösterildi ve yurt dışına gidince bunun kaymağını yiyorum" şeklinde konuştu.

Uzun süredir dizilerde rol almayan Selçuk Yöntem, "Dizi başka bir sorumluluk. Dünyanın hiçbir yerinde beş günde 2.5 saatlik dizi olduğunu sanmıyorum. Korkunç bir şey ama hepsini takdir ediyorum" dedi.

68 yaşındaki oyuncu, "Dizide rol alırım ama çok iyi bir konsept olması gerekiyor. Hem haftanın beş gün dizi çekip, hem de tiyatro oyunu oynamak hayatı biraz zorlar. Yaşam matematiği uyarsa olur" ifadelerini kullandı.



