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Aşk-ı Memnu'nun Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem'den şaşırtan itiraf

13.01.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi isimlerle Aşk-ı Memnu'da başrol oynayan Selçuk Yöntem dizinin yıllardır popüler olmasıyla ilgili itirafta bulundu. Yöntem uzun yıllardır ekranda olmasa da dizi sayesinde popüler olduğunu "Yurt dışına gidince bunun kaymağını yiyorum" sözleriyle belirtti.

Aşk-ı Memnu'nun Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem'den şaşırtan itiraf

Selçum Yöntem 12 yıl önce final yapmasına rağmen Kanal D'de yayınlanan tekrar bölümleri ile hâlâ çok konuşulan 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında ilginç bir itirafta bulundu. Usta sanatçı, "Aşk-ı Memnu'yu başka bir yere koyuyorum. 12 yıl oldu, seyircide aynı diriliğini ve etkisini gösteriyor. 100 ülkede gösterildi ve yurt dışına gidince bunun kaymağını yiyorum" şeklinde konuştu.

Uzun süredir dizilerde rol almayan Selçuk Yöntem, "Dizi başka bir sorumluluk. Dünyanın hiçbir yerinde beş günde 2.5 saatlik dizi olduğunu sanmıyorum. Korkunç bir şey ama hepsini takdir ediyorum" dedi.

68 yaşındaki oyuncu, "Dizide rol alırım ama çok iyi bir konsept olması gerekiyor. Hem haftanın beş gün dizi çekip, hem de tiyatro oyunu oynamak hayatı biraz zorlar. Yaşam matematiği uyarsa olur" ifadelerini kullandı.


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