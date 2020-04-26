'Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya: Gerçekten ağladım

Henüz 10 yaşındayken 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Bülent' karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, dizinin kamera arkasında yaşananları takipçilerine anlattı.

Dizide Behlül'ün Nihal'e olan aşkını kanıtlamak için saçlarını kestiği sahneyle dalga geçtiğini anlatan Batuhan Karacakaya, ilerleyen bölümlerde aynı durumun Bülent'in başına geldiğini söyledi.

Karacakaya, saçlarını tıraş ettireceği için ağladığını söyledi. Ardından Bülent'in Bihter'e "Sana anne diyebilir miyim?" dediği sahnede çok zorlandığını anlatan oyuncu, "Ağlamam için gözüme bir şey sürdüler, o kadar canım yandı ki gözümü açamadım. Tabi sonra canım yandığı için gerçekten ağladım" dedi.

Aşk-ı Memnu final bölümü senaryosunun oyunculara da sete de verilmediğini söyleyen Karacakaya, "Bihter'in nasıl öleceğini kimse bilmiyordu, hepimiz çok sonra öğrendik" diye anlattı.

