Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle gündemde

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle bile gündem oluyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Baran Akbulut'un yeni imajından sonra Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş de merak konusu oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 38 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir. Ancak güzel oyuncu bu konuda daha önce de açıklama yapmış ve estetik yaptırmadığını söyleyerek "Sadece alnıma botoks yaptırdım" demişti.

Ermiş bayram pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı.



