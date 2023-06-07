Aşk iddialarını yalanlamıştı! Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi

Defne Samyeli geçtiğimiz haftalarda Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Samyeli ise çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Uzun süredir yalnız olan Defne Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Telkıvıran, sosyal medya hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise "Aşklarını ilan ettiler" yorumunu yaptı.

Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

