MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in Venedik tatili pozu nefes kesti!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in Venedik tatili pozu nefes kesti!

08.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile beğenilip çokça gündeme gelmişti. Dizinin finalinin ardından sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Özberk, bu kez Venedik'e gitti. Ünlü oyuncudan gelen mini elbiseli poza beğeni yağdı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in Venedik tatili pozu nefes kesti!

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlğ oyuncu, dizisinin finalinin ardından tatile çıkmış ve bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemişti. Geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'ne de katılan oyuncunun seçtiği kıyafet ise oldukça konuşulmuştu.

BURCU ÖZBERK VENEDİK TATİLİ PAYLAŞIMIYLA NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu defa Venedik'e gitti.

s-d6ce4a57af82be7784fae81ba70d82e0c3168f4b

Daha önce bikinili tatil fotoğraflarıyla konuşulan oyuncu, Venedik Film Festivali'nde siyah renkli bir elbise tercih etmişti. Kimi takipçiler elbiseyi beğenirken kimi takipçiden ise "Altı olmuş ama üstü olmamış" yorumları gelmişti.

ghjgk

Özberk, bu kez Venedik'ten başka bir paylaşım yaptı.

burcuozberk1111

Rengarenk desenli bir elbise tercih ettiği görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

burcuozberk222

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

burcu11111111111

burcu22222223

burcu33333333

burcu4444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuşGelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuş
19 yıllık evlilik tek celsede bitti! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Kanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurduKanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi Oyuncu ünlü oyuncu ele film festivali karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer!

Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer!

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Ünlü modelin son hali şoke etti! Festivalden sonra toparlanamadı

Ünlü modelin son hali şoke etti! Festivalden sonra toparlanamadı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Cesur olup risk almanın zamanı değil

Cesur olup risk almanın zamanı değil

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.