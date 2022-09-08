Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in Venedik tatili pozu nefes kesti!

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlğ oyuncu, dizisinin finalinin ardından tatile çıkmış ve bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemişti. Geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'ne de katılan oyuncunun seçtiği kıyafet ise oldukça konuşulmuştu.

BURCU ÖZBERK VENEDİK TATİLİ PAYLAŞIMIYLA NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu defa Venedik'e gitti.

Daha önce bikinili tatil fotoğraflarıyla konuşulan oyuncu, Venedik Film Festivali'nde siyah renkli bir elbise tercih etmişti. Kimi takipçiler elbiseyi beğenirken kimi takipçiden ise "Altı olmuş ama üstü olmamış" yorumları gelmişti.

Özberk, bu kez Venedik'ten başka bir paylaşım yaptı.

Rengarenk desenli bir elbise tercih ettiği görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



