Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Burcu Özberk, dekoltede sınır tanımıyor. Tatilden verdiği dekolteli pozları sosyal medya hesabından art arda paylaşan Burcu Özberk açıldıkça açıldı.

BURCU ÖZBERK İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Cesur pozlarına tam gaz devam eden Özberk bu kez iç çamaşırıyla poz verdi ve o pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, son zamanlarda oyunculuk alanında çıkış yakaladı.

Muhteşem Yüzyıl, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları gibi popüler dizilerde rol alan Özberk, hem kariyeri hem Instagram pozları ile son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Üstelik Özberk, 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Afili Aşk dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Başarılı oyuncu film ve dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleriyle de ekranlarda yerini aldı.





