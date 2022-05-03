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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

03.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Güneşin Kızları gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk yıllar içerisinde yıldızı parlayan isimlerden biri oldu. Cesur pozlarıyla magazin gündemine gelen Burcu Özberk bu sefer iç çamaşırıyla ayna karşısında poz verdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Burcu Özberk, dekoltede sınır tanımıyor. Tatilden verdiği dekolteli pozları sosyal medya hesabından art arda paylaşan Burcu Özberk açıldıkça açıldı.

BURCU ÖZBERK İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Cesur pozlarına tam gaz devam eden Özberk bu kez iç çamaşırıyla poz verdi ve o pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, son zamanlarda oyunculuk alanında çıkış yakaladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Muhteşem Yüzyıl, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları gibi popüler dizilerde rol alan Özberk, hem kariyeri hem Instagram pozları ile son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Üstelik Özberk, 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Afili Aşk dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

Başarılı oyuncu film ve dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleriyle de ekranlarda yerini aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!

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Burcu Özberk
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