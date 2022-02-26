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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!

26.02.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı The House Cafe çıkışı köpeğiyle görüntülendi. Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki partneri İlhan Şen hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!

"Aşk Mantık İntikam" adlı dizide İlhan Şen ile başrolü paylaşan Burcu Özberk, samimi açıklamalarda bulundu.

"İLHAN BENİ MUTLU EDİYOR"

İlhan Şen ile uyumu nasıl yakaladığı sorulan Özberk, "Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Bu işin sırrı çok çalışmak. İlhan'da iyi partner, beraber iyi oynuyoruz." şeklinde konuştu.

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HANDE ERÇEL SORUSUNU DUYUNCA...

Hande Erçel ile yakın dost olan Burcu Özberk'e, 'Hande Erçel ile Kerem Bürsin neden ayrıldı?' sorusu da yöneltildi. Özberk, "Kimsenin ilişkisi hakkında yorum yapamam. Bu beni aşar" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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