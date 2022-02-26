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Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

25.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma tarzı, mimikleri, sempatik tavırları ve dikkat çeken stiliyle bizim Emily'miz: Yıldız Argun. Sarı saçları ve çarpıcı stiliyle bir Barbie bebek kadar güzel, zeka fışkıran intikam planları ve entrikalarıyla bir o kadar tehlikeli. Şapka çıkarttıran oyunculuğunun yanı sıra giydikleriyle de adeta bir moda ikonu. Siz de stiliyle birçok kadının odağında olan Yıldız Argun'un tarzından ilham alan kıyafetlere şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Rengarenk kabanlar, romantik gömlekler, zarif tulumlar ve daha neler neler. Tercihini genellikle elbiselerden yana kullanan Yıldız'ın dolabında yok yok! Hem kadınsı hem sade parçalarla şahane kombinlere imza atıyor ve giydiklerini çok iyi taşıyor! Özel gecelerde giydiği abiye elbiseleriyle tam bir prenses. Günlük stiliyle ise tam bir hanımefendi. İlhamını Yıldız Argun'dan alan birbirinden şık kıyafetlerle siz de şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Stil ikonu olma yolunda ilerlerken ihtiyacınız olan kıyafetler ve aksesuarları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Tam bir Yıldız Elbisesi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

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Etkileyici rengi ve şahane dekoltesiyle Briskorry elbise Yıldız Argun'u bile kıskandıracak güzellikte. Özel gecelerde ve şık akşam yemeklerinde ışıltınızla göz kamaştırmak istiyorsanız aradığınız elbise bulundu. Hoş mavi rengiyle oldukça zarif görünen elbise bel kısmındaki kemer detayı sayesinde hatlarınızı ortaya çıkarır, çok daha ince bir formda görünmenizi sağlar. Drape detaylarıyla iddialı bir duruş sergileyebilir, diz altında biten etek boyuyla çok daha klas bir görünüm yakalayabilirsiniz. Cesur tasarımını tamamlayan derin dekoltesi ve zarif omuzlarınızı ortaya çıkaran modeliyle zamansız bir şıklığa kavuşmaya hazır olun. Vücudunuzu ikinci bir ten gibi saran kumaşı sayesinde olağanüstü görüneceksiniz.

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2. Ayaklarınızda mücevher taşıyın!

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Gece şıklığınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan şey taşlı bir topuklu bir ayakkabı. Eşsiz tasarımıyla hayran olunası, gümüş taşlı ayakkabı ile şık olmanız gereken zamanlarda işiniz oldukça kolaylaşacak. Gümüş renk, suni deri tek bant detayı sayesinde çok daha zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. İdeal topuk boyu ve ayaklarınıza tam oturan yapısı sayesinde konforunuz bozulmadan günü tamamlamanıza yardımcı olur. Siyah, beyaz, mor ve mavi elbiselerle kombinleyerek ayakkabınızın ışıltısını ön plana çıkarabilirsiniz. İddialı duruşunuzu tamamlamak için harekete geçmenin tam zamanı.

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3. Zarafetinizi tamamlayın: İnci Takım

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Papatya Silver İnci takım; takı kutunuzun en nadide parçası olmaya aday. Stilinizle ön plana çıkmak ve kombininizi iddialı bir parçayla tamamlamak istiyorsanız inci takıları tercih edebilirsiniz. Klasik duruşuyla kusursuz görünümünüzü tamamlayabilir, göz alıcı bir şıklık oluşturabilirsiniz. İnci takım ile zarif boynunuzu ön plana çıkarabilir, bilekliğiyle kullanarak kombininizi daha da güçlendirebilirsiniz. İnci taşlarının arasındaki parlak taş detaylarıyla hareketlenen kolyeyi, özel günlerde olduğu gibi günlük kombinlerde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İnci takımı; klasik elbiselerle, maskulen takımlarla ve abiye elbiselerle kombinleyerek çarpıcı bir görünüme kavuşmanız mümkün.

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4. Blazer ceket şıklığı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Blazer ceketin şıklaştıramadığı bir kombin düşünülebilir mi? Yıldız Argun'un da kombinlerinde sık sık kullandığı blazer ceketlerle hem şık hem spor görünümler oluşturmanız mümkün. Blazer ceketleri eteklerle, pantolonlarla ve elbiselerle kullanabilir, gideceğiniz ortama göre kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Günlük hayatınızda jeanlerle ve taytlarla giyebilir, spor ayakkabılarla modern bir görünüme imza atabilirsiniz. Gece davetlerinde mini eteklerle ve uzun çizmelerle kullandığınızda ise hayran olunası bir görünüm yakalamanız işten bile değil. İnsanın içini eriten yumuşacık dokusu sayesinde ekstra konfor vadeden Trendyolmilla Kırımızı Blazer Ceket ile nereye giderseniz gidin kıyafetinizle göz kamaştıracağınıza eminiz.

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5. Ekosenin modası hiç geçmeyecek

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Ekose hem spor hem şık kombinlere imza atmak için adeta altın bir anahtar. Giydiğiniz kıyafetin kesimine ve modeline göre kusursuz bir davet şıklığı yaratabilir ya da cool bir günlük kombin oluşturarak hayranlık uyandırabilirsiniz. Ekose desenin hakim olduğu kıyafet tercihlerinizle bir dönem filminden çıkıp gelmişçesine romantik ve nostaljik görünebilirsiniz. Ekose desenli etek, kendinden kemer detayıyla belinizi çok daha ince bir formda gösterir. Diz üstü etek boyuyla çok daha genç ve çekici görünmenize yardımcı oluyor. Ekose eteği kırmızı bir blazer ceketle kombinleyerek çarpıcı bir şıklık yakalayabilirsiniz.

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6. Kurtarıcı olduğu kadar şık bir parça: Balıkçı yaka kazak

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

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Beyaz balıkçı yaka kazak dolabınızın joker parçalarından biri olacak. Aniden yapılan planlara uyum sağlamanız gerektiğinde balıkçı yaka kaza altına bir jean giyerek sade ve şık bir kombin oluşturabilirsiniz. İçinizi ısıtan yumuşacık kumaşı sayesinde soğuktan korunurken hayranlık uyandıran bir görüntüye de kavuşabilirsiniz. oodji Balıkçı Yaka Beyaz Kazak, vücudunuzu tam anlamıyla sararak hatlarınızı ortaya çıkarıyor. Bu özelliği ile çok daha alımlı bir görünüm vadediyor. Beyaz rengi başka renklerle kombinlemek ise oldukça kolay. Her renkle kullanabilir, iddiasız ama çarpıcı bir stile kavuşabilirsiniz. Kombinlerinizde blazer ceketlerin içine, jile elbiselerinizle ya da tek başına tercih edebilir, konforu ve şıklığı bir arada yaşayabilirsiniz.

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7. Bir çift çizmeyle sokak modasına siz yön verin

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Stil rüzgarları bu sezon sizden yana esecek. MYPOPPİSHOES Acı Kahve Kroko Topuklu Çizme; sonbaharın vazgeçilmezi olmaya aday. Kısa sivri topukları çizmeye klasik bir görünüm kazandırırken modeli ve deseniyle modern bir duruşa da göz kırpıyor. Kalıbı itibariyle ürünü etek ve elbiselerinizle şahane kombinlere imza atabilir, pantolonlarla ve taytlarla da kullanabilirsiniz. Bükülmelere çizilmelere karşı oldukça dayanıklı olan model, hafif olması sebebiyle de gün boyunca ayaklarınızı hep konforlu tutuyor. Ürünü yağışlı havalarda lekelenmesi gibi olumsuz durumlarda nemli bir bezle kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Şıklığının yanı sıra kullanım kolaylığı da sunan acı kahve çizmeyle tüm kapılar size açık!

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8. Satenin karşı konulamaz cazibesi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Teninize yumuşak dokunuşlar yaparak sizi harika hissettiren saten kumaş, kombinlere de çarpıcı bir şıklık kazandırıyor. Günlük hayatta, ofis şıklığında ya da özel günlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Madmext Saten Gömleği; gold takılarla kullanabilir, kombininizin etkisini artırabilirsiniz. Jeanlerle, kumaş pantolonlarla ve mini eteklerle kullanabilir, gideceğiniz her ortama uygun şık kombinler oluşturabilirsiniz. Saten gömlek, zamanın ruhunu yakalayan modern kesimi ve karışık renkleri sayesinde çok daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Gömleğin içine basic bir bluz giyerek daha cool bir görünüm elde etmeniz de mümkün.

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9. Benzersiz kesimiyle şıklığın sınırlarını zorlayın

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Taş rengi palazzo pantolon modeliyle klasik ve şık kombinler oluşturabilirsiniz. Modern kesimi ve yüksel beli sayesinde pantolonlar boyunuzu çok daha uzun gösteriyor, daha ince bir formda görünmenizi sağlıyor. Pantolonları topuklu ayakkabılarla şıklaştırabilir, spor ayakkabılarla cool bir tarz oluşturabilirsiniz. Resmi olmanız gereken ortamlarda şıklığı da elden bırakmamak için blazer ceketlerle kombinleyebilir, günlük stilinizi tamamlamak için basic tişörtlerle kullanabilirsiniz. Renkli saten gömleklerinizin altına da çok yakışacağına eminiz. Modası hiçbir dönem geçmeyecek, çabasız bir şıklığa kavuşmanızı sağlayacak kumaş pantolonlar ile aynadaki yansımanıza hayran olmaya hazır olun!

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10. Klasik ama çarpıcı bir şıklık

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

İşte, ofiste, okulda, sokakta ya da şık olmak istediğiniz herhangi bir yerde... Menekşe rengi topuklu ayakkabıyla kombinlerinizi zenginleştirirken estetik zevkinizi de gözler önüne serebilirsiniz. Ayak bileğinizin arka kısmında kalan bant detayı, kısa topukları ve sivri burnuyla tam bir klasik! Midi boy elbiselerle, kumaş pantolonlarla ya da jeanlerle kombinleyebilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Yumuşacık süet dokusu sayesinde sonbahar kış kombinlerinizde tercih edebilir, serin yaz akşamlarındaki davetlerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayakkabıyı, canlı renklerle tercih edebileceğiniz gibi pastel tonlarıyla kullanarak ön plana çıkarabilirsiniz.

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Yasak Elma dizisi
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