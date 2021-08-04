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Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde gerçek ortaya çıkıyor!

04.08.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisi Fox TV ekranında Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı olarak öne çıkıyor. Yaz ekranının çok izlenen dizilerinden olan yapım, romantik komedi hikayesi, geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başardı.

Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde gerçek ortaya çıkıyor!

Aşk Mantık İntikam dizisi Fox TV ekranında Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı.
Rakiplerini geride bırakan romantik komedi dizi, reytinglerde de üst sırada yer alıyor.

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İŞTE AŞK MANTIK İNTİKAM'IN YENİ BÖLÜMÜNDEN DETAYLAR

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır.

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Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.

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Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır.

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Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.

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Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

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FOX Aşk Mantık İntikam dizisi
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