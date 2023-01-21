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Aşkın gözünün kör olduğunu kanıtladı! “Sevgilim benden büyük bir vücut sırrını sakladı. Meğerse...”

21.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Postpartumpsycho’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın resmen aşkın gözünün kör olduğunu kanıtlayan bir hikayesinden söz etti. Sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaşan gönderisinde genç kadın sevgilisinin kendisinden büyük bir vücut sırrını sakladığını söyleyerek üç aylık ilişkileri boyunca erkek arkadaşının tek bacağının olmadığını fark etmediğini dile getirdi.

Aşkın gözünün kör olduğunu kanıtladı! “Sevgilim benden büyük bir vücut sırrını sakladı. Meğerse...”

TikTok’ta ‘Postpartumpsycho’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın henüz 17 yaşındayken yaşadığı bir ilişkisini sosyal medyada anlatarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmini açıklamayı tercih etmeyen kadın milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımında erkek arkadaşının sadece bir bacağının olduğunu fark etmesinin üç ayını aldığını itiraf etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye şaşırarak yorumlara koştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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17 yaşındayken yaşadığı ilişkisinde aşkın gözünü adeta kör ettiğini ifade eden genç kadın, “Bu çocukla bir etkinlik sırasında tanıştık. Birbirimize numaralarımızı verdik. İlk görüşmeden sonra ona deli gibi aşık oldum. Her anımızda birlikteydik. Ancak ilişkimizde bazı tuhaflıklar olduğunu fark etmeye başladım. Yazın bile uzun pantolon giyiyordu ve hiçbir zaman bacaklarını çıplak göstermiyordu. Durumu çözemeyince arkadaşlarıma beraber çekilen bir fotoğrafımızı attım. Arkadaşlarım ‘Sanırım erkek arkadaşının tek bacağı var’ dediler. Sonrasında onunla yüzleştim. Sevgilim benden büyük bir vücut sırrını sakladı. Meğerse tek bacağı varmış” dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları durumu ti’ye alan yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bir erkeğin eli olmadığını fark etmeden onunla çıkmaya başlamıştım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “3 ay boyunca bunu nasıl anlamazsın?” yorumunu ekledi.

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