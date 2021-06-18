Aşkın Tarifi’nde Arda Türkmen sürprizi!

Mutfaktaki başarısı yurt dışına taşan Arda Türkmen, bu kez yemek programı ile değil Aşkın Tarifi dizisi ile izleyici karşısında olacak. Çekimler sırasında sette alkış alan usta şefin oyunculuk performansını izleyicinin nasıl karşılayacağı ise merak konusu. Aşkın Tarifi’ne daha önce de şef Eyüp Kemal Sevinç konuk oyuncu olmuştu.

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

