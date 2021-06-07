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Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli?

07.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonun gelmesiyle gözler yaz dizilerine çevrildi. Kanal D'nin iddialı yapımı 'Aşkın Tarifi' ise izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerini Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının yaz sezonu dizilerinden olan 'Aşkın Tarifi' büyük bir heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile merak uyandıran dizisinin karakteri araştırılmaya başlandı. Ekranlarda dönen tanıtım fragmanın ardından dikkat çeken Şebnem karakterinin kim olduğu şimdiden merak uyandırdı. Peki dizide Şebnem rolünü canlandıran oyucu kim? İdil Sivritepe nereli, kaç yaşında? İşte İdil Sivritepe'nin biyografisi...

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Arp üzerine yurt içi ve yurt dışında pek çok kez eğitim aldı. Lisans eğitimi bittikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. Müzik alanında başarılı işlere imza atan İdil Sivritepe, oyunculuğa da adım attı. Kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti. Son zamanlarda se Kanal D ekranlarında başlaması beklenen Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem rolüne hayat vermesi le adından söz ettirdi.

Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli?

AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli?


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Kanal D Kadir Doğulu
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