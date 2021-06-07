Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının yaz sezonu dizilerinden olan 'Aşkın Tarifi' büyük bir heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile merak uyandıran dizisinin karakteri araştırılmaya başlandı. Ekranlarda dönen tanıtım fragmanın ardından dikkat çeken Şebnem karakterinin kim olduğu şimdiden merak uyandırdı. Peki dizide Şebnem rolünü canlandıran oyucu kim? İdil Sivritepe nereli, kaç yaşında? İşte İdil Sivritepe'nin biyografisi...

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Arp üzerine yurt içi ve yurt dışında pek çok kez eğitim aldı. Lisans eğitimi bittikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. Müzik alanında başarılı işlere imza atan İdil Sivritepe, oyunculuğa da adım attı. Kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti. Son zamanlarda se Kanal D ekranlarında başlaması beklenen Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem rolüne hayat vermesi le adından söz ettirdi.