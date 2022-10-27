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Aşklarını bir öpücükle ilan ettiler! ''Ben 25 yaşındayım o 50 yaşında ama...''

27.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki Alina Rabea, iki katı yaşındaki bir adamla ilişki yaşadığını açıkladı. O günden beri sosyal medya üzerine sayısız eleştiri alan Alina, söylenenleri umursamadı ve son paylaşımında erkek arkadaşına olan aşkını ilan etti.

Aşklarını bir öpücükle ilan ettiler! ''Ben 25 yaşındayım o 50 yaşında ama...''

Erkek arkadaşının sık sık babası sanıldığını açıklayan Alina, yaşın sadece bir sayı olduğuna inandığını açıkladı. Mutlu olduğu paylaşımlarından anlaşılsa da insanlar Alina ve sevgilisinin aşkına inanmakta direniyor. 110.000 kişilik takipçi kitlesinden gelen yorumlara bakılırsa kimileri ilişkilerini Alina'nın psikolojik travmalarıyla ilişkilendirirken kimileri de bunun bir menfaat ilişkisi olduğuna inandı.

BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENDİLER

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Ancak çift zamanla, kendilerine yapılan acımasız yorumlarla başa çıkmayı öğrendi. Bir milyondan fazla izlenen yeni bir gönderide, Alina ve sevgilisi birbirlerine sarıldılar. Çiftin öpüşmesiyle başlayan videoda, sevgilisinin Alina'yı kucaklayıp havaya kaldırdığı, etrafında döndürdüğü ve sırtında hoplattığı ve ikilinin neşeli bir an yaşadığı görülüyordu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Alina, gönderinin altında yaptığı açıklamada sevgilisine olan aşkını ilan etti. "Hayatımın en mutlu yılı için teşekkür ederim. Seni seviyorum" diye yazdı. Ayrıca, sevgilisine olan hayranlığını ifade eden çeşitli etiketlere de yer verdi. Ancak paylaşımı ne yazık ki herkeste sempatik duygular uyandırmadı.

HAYRANLARI SAVUNDU

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Çifti tatlı bulan ve mutluluklarını takdir eden birçok insan olsa da, negatif yorumlarla gönderinin altını dolduran sayısız kullanıcı da mevcuttu. Birçok kişi baba-kız gibi göründüklerini söyleyerek eleştirirken, bazıları da Alina'nın kesinlikle baba figürüyle ilgili problemleri olduğunu iddia etti. Ancak Alina'nın hayranlarının çoğu çifti savunmak için hızla harekete geçti.

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