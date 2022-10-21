Sosyal medyanın hedefi oldular! Kendisi 22, kocası 55 yaşında... “Aramızdaki aşk çok büyük”

22 yaşındaki Nicole Downs, 55 yaşındaki eşi Michael ile henüz 18 yaşındayken tanıştığını ve ilk görüşte ona aşık olduğunu anlattı. Sosyal medyadan 3 yıllık evliliklerinin detaylarını paylaşarak aralarındaki yaş farkının kendileri için sorun olmadığını dile getiren Downs, “Onsuz bir hayat düşünemiyorum. O benim her şeyim. İnsanlar neden aşkı göremiyor ve buna tepki gösteriyorlar anlamıyorum. Onunla hiç tanışmasaydım hayatımın nasıl olacağını hayal bile edemem” dedi.

“LÜKS BİR HAYAT YAŞIYORUZ”

Yaklaşık 3 yıldır evli olduklarını dile getiren Downs, eşiyle birlikte yaptığı seyahatlerden ve lüks akşam yemeklerinden kesitleri sosyal medyadan paylaşıyor. Lüks bir hayat yaşadıklarını itiraf eden Downs, “Lüks bir hayat yaşıyoruz ama ilişkimizin temeli maddiyat değil. Biz en iyi arkadaşız. Beraber her şeyi konuşuyoruz. Grizzy adında bir kedimiz var. 33 yıllık fark bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü çok mutluyuz” diye konuştu.

Eşini dışarıdan gördüklerinde büyükbabası zannettiklerini ifade eden Downs, bu durumun aralarında zamanla bir şakaya dönüştüğünü belirtti. Eşinin yaşıtlarından daha dinamik ve hayat dolu olduğunu söyleyen Downs, “Sosyal medyadan sürekli olarak ‘Büyükbaban çok dinamik duruyor’ şeklinde yorumlar alıyoruz. Bunu artık umursamamaya başladık” ifadelerini kullandı.



