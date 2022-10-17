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Sosyal medyadan tepki çekti! Kendisi 28, kocası 53 yaşında... “Cinsel hayatımız harika”

17.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Leila Griffin isimli bir kadın kendisinden 25 yaş büyük milyoner kocasıyla evlendiğinde tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının “altın avcısı” olarak damgaladığı kadın eşi Bruce ile aralarında güçlü bir duygusal ve cinsel bağ olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan tepki çekti! Kendisi 28, kocası 53 yaşında... “Cinsel hayatımız harika”

İngiltere’nin Londra şehrinin Enfield bölgesinde tanışan 28 yaşındaki Leila ve 53 yaşındaki Bruce bir yıllık flörtün sonrasında evlenmeye karar verdi. Dışarından kendilerini gördüklerinde Bruce’u büyükbabası zannettiklerini ifade eden Leila, “O şimdiya kadar sahip olduğum en iyi sevgili. Cinsel hayatımız harika. Onun 53 değil, 21 yaşında olduğunu söylesem yanlış olmaz. Bence onu harika hale getiren yatak odasını çok iyi biliyor olması” dedi.

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“KARŞILIKLI ÇIKARLARIMIZ VARDI”

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İlişkileri boyunca birbirlerin dürüst davrandıklarını ifade eden Leila, “Bruce ve ben birbirimize son derece açığız. Gerçek şu ki mevcut mali durumunda olmasaydı onunla tanışmazdım. Aynı şekilde genç ve güzel bir kadın olmasaydım o da benimle tanışmazdı. Karşılıklı çıkarlarımız vardı” dedi.

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Aralarındaki yaş farkının ilişkilerinde sorun oluşturmadığını aksine Bruce’un olgun tavrının kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Leila, “Yaşlı erkeklerle çıkmak aslında daha iyi. Çünkü hayattan ne istediklerini ve bir kadına nasıl davranması gerektiğini biliyorlar. Hâlâ arabamın kapısını açıyor ve bir restoranda benim için bir sandalye çekiyor” diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada 30 binden fazla takipçisi bulunan Leila hakkında olumsuz yorumlara adeta ateş püskürdü. Sosyal medya kullanıcılarının Bruce ile sadece parası için beraber olduğunu ifade eden yorumlara Leila, “İnsanlar bana 'altın avcısı' diyor ve 'o senin şeker baban' ve 'sadece onun parası için onunla birliktesin' diyor. İnsanlar neden ona 'sadece görünüşüm için yanındasın' demiyor. Neden bu kadar tek taraflı?” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
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