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Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu ve oyuncuları: Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

19.08.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu filmi ile ilgili detaylar, film severler tarafından merak edildi. 2021 yapımı olan film, çizgi film ve animasyon tarzında. TRT1'in eğitici filmi, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici dakikalar sunuyor. Peki, Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

TRT ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanarak vizyona giren Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi bu akşam televizyon ekranında izleyiciyle buluşuyor. Başarılı filmin yönetmen koltuğunda H. Sinan Güngör ve Hakan Bol oturuyor. İşte eğlenceli konusu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas'ın konusu ve oyuncuları...

ASLAN: HÜRKUŞ KAYIP ELMAS KONUSU

Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir.

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ASLAN HÜRKUŞ-KAYIP ELMAS FİLMİ OYUNCULARI

Kayra Özdemir

Elif Gizem Aykul

Nusret Çetinel

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:45 Aslan Ailem

09:50 Hayallerinin Peşinde

11:05 Benim Güzel Ailem

14:45 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas

21:50 Evde Tek Başına

23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:20 Benim Güzel Ailem

03:50 Kendi DÜşen Ağlamaz

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