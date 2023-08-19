Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu ve oyuncuları: Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

TRT ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanarak vizyona giren Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi bu akşam televizyon ekranında izleyiciyle buluşuyor. Başarılı filmin yönetmen koltuğunda H. Sinan Güngör ve Hakan Bol oturuyor. İşte eğlenceli konusu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas'ın konusu ve oyuncuları...
Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir.
Kayra Özdemir
Elif Gizem Aykul
Nusret Çetinel
Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.
06:45 Aslan Ailem
09:50 Hayallerinin Peşinde
11:05 Benim Güzel Ailem
14:45 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş - Kayıp Elmas
21:50 Evde Tek Başına
23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:20 Benim Güzel Ailem
03:50 Kendi DÜşen Ağlamaz