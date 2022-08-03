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Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

03.08.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenliğinden dizi oyunculuğuna yükselen Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Aslı Bekiroğlu ilk olarak sosyal medya için çektiği videolarla tanındı. Sonrasında bazı dizi projelerinde yer aldı. Bu projelerle tanınan oyunculardan biri olan Bekiroğlu, iddialı pozlarıyla son zamanlarda gündemde yerini aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu bikinili pozunu paylaştı.

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, takipçilerinden tam not aldı.

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Aslı Bekiroğlu sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Sonrasında Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Sen ve Ben gibi projelerde yer aldı.

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

İşte Bekiroğlu'nun sosyal medya pozları...

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Aslı Bekiroğlu bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

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Aslı Bekiroğlu
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